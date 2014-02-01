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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

نجفی:

دهه فجر بهترین فرصت برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی است

دهه فجر بهترین فرصت برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی است

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی پیش از ظهر شنبه در آغاز جشن هاي پيروزي انقلاب اسلامي ايران همزمان با سراسر استان در رشت افزود:  ملت ايران با پيروزي انقلاب همگي يکپارچه خواهان جمهوري اسلامي ايران بودند و کمتر حکومتي در دنيا وجود دارد که همه آحاد آن پس از انقلاب اين خواسته را با راي  99 درصدي نشان دهند.

وی اظهارداشت: پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي ايران مايه مباهات است که ملت ايران با همان شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي ايران در صحنه حضور دارند.

 استاندار گیلان گفت: رئيس جمهوري ايران نيز با همين ديدگاه و با همان شعار نه شرقي و نه غربي که امام راحل در دوازده هم بهمن ماه در بهشت زهراي تهران فرمودند در سازمان ملل متحد سخنراني مي کند.

وي افزود: دولتمردان کشور با بهره گيري از اين سياست، عزتمندانه و با اقتدار در تمام مذاکرات و مجامع جهاني براي احقاق حقوق ملت ايران حضور مي يابند.

 نجفي با اشاره به بهره برداري از طرح هاي عمراني در ايام الله دهه مبارک فجر اظهارداشت: با بهره برداري از اين طرح ها مردم بيشتر خدمات نظام را احساس مي کنند.

وي همچنين از حضور مردم و تلاش هاي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و دستگاه هاي مسئول براي برگزاري جشن هاي پيروزي انقلاب اسلامي ايران قدر داني کرد و گفت: اميدواريم امسال جشن هاي انقلاب با شکوه تر از سال گذشته برگزار شود.

در اين مراسم که زنگ انقلاب نيز به صدا در آمد، استاندار گيلان با نثار گل و قرائت فاتحه با آرمان هاي بنيانگذار کبير انقلاب و شهداي انقلاب اسلامي ايران تجديد ميثاق کرد.

به گزارش مهر، در دهه مبارك فجر سال جاري با تلاش و كوشش تمامی دستگاه‌ هاي اجرايي استان 759 پروژه عمراني و بيش از هفت هزار واحد مسكن با اعتباري افزون بر 627 ميليارد و 882 ميليون تومان به بهره‌ برداري مي‌ رسد. در اين ايام همچنين دو هزار و 500 فعاليت و برنامه فرهنگي نيز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2226244

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