گردهمایی مربیان طرح "چهره به چهره" در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی در گردهمایی مربیان طرح چهره به چهره در استان زنجان، با اشاره به تشکیل 60 حلقه در این استان، اظهار کرد: مربیان حاضر در این حلقه‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را فرا گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه انبیای الهی نیز برای تربیت انسان‌ها از سوی خداوند مامور بودند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اصلی که باید مدنظر مربیان این طرح باشد، پذیرش از سوی مخاطبین این طرح است.

مسوول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان، هدایت را به‌عنوان اصل مهم در دین اسلام عنوان و خاطرنشان کرد: در طرح چهره به چهره نیز که هدایت مخاطبین مورد نظر است، مربیان به صورت چهره به چهره مخاطبین را به راه راست هدایت می‌کنند و احکام الهی را متذکر می‌شوند.

مقدمی، به هجمه فرهنگی دشمن و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص مسایل فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: در سخنان ایشان به دفعات مسایل فرهنگی و سبک زندگی اسلامی را شاهد بودیم و همین مسئله اهمیت توجه به مسایل فرهنگی و پرداختن به آن را چند برابر می‌کند.



وی فبا بیان اینکه تربیت انسان و فعالیت‌های فرهنگی یک اقدام زمان‌بر است، افزود: باید با حوصله و صبوری در راستای هدایت و تربیت انسان‌ها گام برداریم.

اولین همایش استعدادیابی والیبال کشوردر زنجان آغاز شد

اولین همایش استعدادیابی والیبال کشور ازامروز آغاز و تا پایان روز 19بهمن ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.



این همایش بطور همزمان در همه استانهای کشور برگزارمی شود.

علاقمندان ثبت نام در این همایش می توانند با حضور در خانه والیبال استان زنجان ،واقع درشرق انصاریه-خیابان سهروردی 5 حضور یافته و اقدام به ثبت نام نمایند.

لازم به ذکراست پس از اتمام ثبت نام، در روز 19بهمن ماه، تست گیری از علاقمندان در محل خانه والیبال انجام خواهدشد.