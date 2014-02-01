افتتاح نمادين چند ايستگاه دوچرخه فايده اي ندارد/ برگزاری همايش دوچرخه سواري در مشهد

مجتبي جاوداني ايراني نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: همايش دوچرخه سواري كه قرار بود به مناسبت دهه مبارك فجر برگزار شود با خبر اعلام شده از طرف فدراسيون دوچرخه سواري كشور به روز 18 بهمن ماه موكول شده است.

وي افزود: با توجه به اينكه روز 12 فروردين ماه روز كاري است به دليل قرار دادان فرصت حضور به همه افرادي كه تمايل دارند در اين همايش بزرگ دوچرخه سواري شركت كنند برگزاري اين همايش به جمعه 18 بهمن ماه موكول و در اين روز همايش دوچرخه سواري علاوه بر مشهد در ديگر مراكز استان هاي كشور نيز برگزار خواهد شد.

جاوداني همچنين در واكنش به خبر افتتاح چند ايستگاه دوچرخه سواري همزمان با دهه فجر گفت: افتتاح نمايشي چند ايستگاه دوچرخه سواري دردي را دوا نمي كند و به اصل كار لطمه خواهد زد.

وي افزود: در زمان شهردار سابق نيز ايستگاه هاي دوچرخه سواري به صورت نمادين افتتاح شد اما ديديم كه هيچ اتفاقي نيفتاد و همان ايستگاه هاي موجود نيز فعاليت شان متوقف ماند.

دبير هيئت دوچرخه سواري خراسان رضوي تاكيد كرد: ايستگاه هاي دوچرخه سواري بايد به صورت زنجيره اي به يكديگر متصل باشند و افتتاح چند ايستگاه در نقاط مختلف شهر بيشتر باعث اذيت و آزار استفاده كنندگان خواهد شد.

وي افزود: به عنوان مثال اگر قرار باشد يك ايستگاه در پارك ملت مشهد افتتاح شود و ايستگاه ديگر در ميدان شريعتي اين مسئله به تفكر اوليه ايجاد ايستگاه هاي دوچرخه در مشهد لطمه خواهد زد.