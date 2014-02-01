به گزارش خبرنگار مهر ، در حالیکه امسال در بیشتر نقاط کشور بارش برف داشتیم حتی شهرهایی مانند شیراز که سالها در حسرت برف بودند تهرانیها تنها بارش خفیف برف را در برخی نقاط شاهد بوند. اما در روزهای میانه زمستان پایتخت نشینان امشب و فردا سردترین روزهای سال را تجربه می کنند.

محمداصغری کارشناس هواشناسی می گوید: شب گذشته دمای هوای تهران به 4 درجه سانتیگراد زیر صفر رسید. امشب نیز پیش بینی می شود دمای هوای تهران تا 6 درجه کاهش یابد. یکشنبه شب نیز حداقل دمای تهران به 7 درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش می‌یابد.



به گفته وی، تا روز دوشنبه سواحل دریای خزر، استان‌های شمال شرق کشور مانند خراسان‌ها، برخی نواحی مرکزی مانند استان‌های قم، همدان، مرکزی و ارتفاعات زنجان، البرز، قزوین، سمنان، تهران و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان بارش برف و باران خواهند داشت.

این کارشناس ارشد هواشناسی با بیان اینکه از روز یکشنبه تراکم ابرها کمتر می‌شود ادامه می دهد: ‌در روز دوشنبه با ورود موج سرما از سمت نیمه غربی کشور بارش‌ها بیشتر می شود.



اصغری با بیان اینکه استان‌های شمال غرب کشور نسبت به سایر استان‌ها سرمای کمتری را تجربه می‌کنند می گوید: به دلیل وجود ابر در آسمان استانهای شمال غرب و نقاطی مانند ورزقان، هریس و چالدران بر خلاف همیشه سرمای کمتری خواهیم داشت.



به گفته وی، بیشترین بارش‌ها در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی رخ می‌دهد.