272 پروژه عمرانی دهه فجر در بروجرد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فراقی ظهر شنبه در اولین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در حسینیه اهل بیت شهرستان بروجرد اظهار داشت :دهه فجر امسال 272 پروژه در زمینه های مختلف در شهرستان بروجرد به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اعتبارات صرف شده برای بهره برداری از این تعداد پروژه تصریح کرد: در مجموع 44 میلیارد و 600 میلیون تومان برای اجرای این پروژه ها هزینه شده است.

فرماندار شهرستان بروجرد یادآور شد: همچنین در ایام دهه فجر سالجاری بیش از 100 برنامه مختلف فرهنگی، ورزشی و ... در سطح این شهرستان برگزار می شود.

فراقی با اشاره به دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمینه های مختلف افزود: امروز این دستاوردها باید برای مردم به خصوص نسل جوان جامعه بازگو شوند تا زمینه امید و نشاط در جامعه فراهم شود.

