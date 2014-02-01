افتتاح 45 هزار مسکن مهر در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد 275 طرح هادی با اعتباری معادل 90 میلیارد و 944 میلیون و 757 هزار تومان به مناسبت دهه مبارک فجر در استان‌های سراسر کشور توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بهره برداری خواهد رسید. بیشترین افتتاح طرح هادی در استان های خوزستان با 111 طرح، کرمان با 31 طرح و سیستان و بلوچستان 21 طرح در طول ایام دهه فجر است.

در همین راستا تعداد 45 هزار و 387 واحد مسکن مهر با تسهیلاتی بالغ بر 1065 میلیارد تومان به تدریج در طول ایام دهه مبارک فجر در 21 استان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار خواهد شد.

شایان ذکر است که از این تعداد 31 هزار و 540 واحد خودمالکی و 13 هزار و 874 واحد 99 ساله هستند که بیشترین افتتاح مسکن مهر در این ایام توسط استان اصفهان با 8 هزار و 226 واحد، استان خوزستان با 5 هزار و 359 واحد و استان قزوین با 4 هزار و 232 واحد است.

بنا بر همین گزارش 88 هزار واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد تومان در 18 استان در طول ایام مبارک دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید. همچنین تعداد 1055 واحد مسکن شهری با اعتباری معادل 17 میلیارد و 435 میلیون تومان به تدریج در طول ایام دهه مبارک فجر در چهار استان فارس، کرمانشاه، مازندران و همدان واگذار خواهد شد. بیشترین واحد مسکونی که در طول ایام دهه مبارک فجر واگذار خواهد شد مربوط به استان همدان با 863 و کرمانشاه با 86 واحد مسکونی است.