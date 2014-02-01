زنگ انقلاب در مدارس شهرستان پاکدشت نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در آیینی با حضور قاسمی فرزاد فرماندار پاکدشت، حجت الاسلام لزومی امام جمعه شهرستان و مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه شهدای مظفر پاکدشت نواخته شد.

در این مراسم حجت الاسلام لزومی ضمن تبريك دهه فجر، بر حفظ و حراست از دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي تاكيد کرد و اظهار داشت: پيروزي انقلاب اسلامي نقطه عطفي در جهان اسلام و روز پيروزي مستضعفين بر مستكبرين تاريخ بود.

وی افزود: در این زمینه وظيفه همه مردم و مسئولان حفظ و صيانت از خون شهيدان انقلاب است.

این مسئول ادامه داد: بايد با حضور در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن بار ديگر بيعت خودمان را با رهبري انقلاب و آرمانهاي انقلاب اعلام کنیم.

لزومی یادآور شد: پیام انقلاب و حماسه از خود گذشتگی و ایثار عاشقان انقلاب و وطن است که باید برای نسل امروز و دانش آموزان بازگو و بین آنها نهادینه شود.