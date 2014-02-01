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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

زنگ انقلاب در مدارس شهرستان پاکدشت نواخته شد

زنگ انقلاب در مدارس شهرستان پاکدشت نواخته شد

پاکدشت - خبرگزاری مهر: همزمان با سراسر کشور زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه شهدای مظفر پاکدشت نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در آیینی با حضور قاسمی فرزاد فرماندار پاکدشت، حجت الاسلام لزومی امام جمعه شهرستان و مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه شهدای مظفر پاکدشت نواخته  شد.

در این مراسم حجت الاسلام لزومی ضمن تبريك دهه فجر، بر حفظ و حراست از دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي تاكيد کرد و اظهار داشت: پيروزي انقلاب اسلامي نقطه عطفي در جهان اسلام و روز پيروزي مستضعفين بر مستكبرين تاريخ بود.

وی افزود: در این زمینه وظيفه همه مردم و مسئولان حفظ و صيانت از خون شهيدان انقلاب است.

این مسئول ادامه داد: بايد با حضور در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن بار ديگر بيعت خودمان را با رهبري انقلاب و آرمانهاي انقلاب اعلام کنیم.

لزومی یادآور شد: پیام انقلاب و حماسه از خود گذشتگی و ایثار عاشقان انقلاب و وطن است که باید برای نسل امروز و دانش آموزان بازگو و بین آنها نهادینه شود.

کد مطلب 2226255

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