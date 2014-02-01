عظمت و اقتدار ایران اسلامی را مدیون خون شهدا هستیم/ مزار شهدای شاهرود گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین پور صبح شنبه در مراسم آغاز رسمی جشن‌های دهه فجر انقلاب اسلامی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده معظم شهیدان و ایثارگران، مسئولان لشکری و کشوری در محل گلزار شهدا شاهرود برگزار شد تاکید کرد: عظمت و اقتدار ایران اسلامی را مدیون خون شهدا هستیم.

وی اظهار داشت: کمیته‌های دوازده‌گانه برنامه‌های دهه فجر در بخش‌های گوناگون برنامه‌ها، همایش‌ها و جشن‌های مختلفی برای گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده‌اند که برپایی همایش مهمانی لاله‌ها، همایش ها و جشن های انقلاب، هم اندیش ها و ...، از جمله این برنامه‌ها است.

او با بیان اینکه شهدا با نثار خون خود درس شجاعت و آزادگی را به ما دادند گفت: آنها سرمایه های بزرگ و ارزشمند کشورمان هستند چرا که به برکت خون آنهاست که کشور ما در اوج عزت و افتخار قرار دارد.

گرامیداشت یاد و نام شهدا بزرگترین سرمایه معنوی کشور است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود گفت: امام خمینی شخصیتی ارزشمند و انقلابی بودند که با رهبری حکیمانه خود توانستند این انقلاب را به پیروزی برسانند پس باید همیشه راه ایشان را ادامه دهیم چرا که این انقلاب با نام امام در تمام دنیا شناخته شده است.

حسین پور گرامیداشت یاد و نام شهدا را بزرگترین سرمایه معنوی دانست و گفت: اصل انقلاب اسلامی ایران بر ولایت است و همه ملت ما باید همواره پشت سر ولی فقیه زمان خود حرکت کنند، اگر نام ایران و اسلام در دنیا مطرح شده فقط به برکت ولی فقیه است.

وی در خاتمه از برگزاری راهپیمایی باشکوه ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در روز 22 بهمن مانند سالهای گذشته خبرداد و خاطرنشان کرد: مردم فهیم ما با حضور گسترده خود در راهپیمایی این روز حماسه سیاسی را در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب تکمیل می‌کنند.