ارائه خدمات اصلاح قبض و تعویض کنتور از طریق تلفن 122 در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز دیسپاچینگ و مسئول سامانه 121 شرکت توزیع برق استان قم از سامانه 122 آبفای قم بازدید کردند و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت بخش‌های مختلف این سامانه قرار گرفتند.

مدیر سامانه 122 آبفای قم در این بازدید به گزارشی از روند شکل گیری این سامانه پرداخت و اظهار داشت: از ابتدای راه اندازی این سامانه، تفکر ما پاسخگویی به تمام تماس های مردمی اعم از تماس های فوریتی و غیرفوریتی بود.

وی با بیان اینکه از سال 88 با راه اندازی نرم افزار call center ، سامانه 122 آبفای قم وارد مرحله جدیدی شد، پاسخگویی و ثبت درخواست، پیگیری و نظارت و نظرسنجی و بازخورد را بخش های مختلف این سامانه معرفی کرد و ابراز داشت: تمام تلاش ما پاسخگویی مناسب به مشترکین و پیگیری درخواست آنها تا حصول نتیجه است.

علی اصغر جعفری با اشاره به اینکه از سال گذشته خدمات مربوط به اصلاح قبض و تعویض کنتور به خدمات قابل ارائه توسط سامانه 122 اضافه شد، گفت: در حالی که در سال 82 تنها 10 درصد از تماس ها مربوط به خدمات مشترکین بود اما در حال حاضر این عدد به بیش از 50 درصد کل تماس‌ها رسیده است.

مدیر سامانه 122، ارائه خدمات فروش و توسعه خدمات پس از فروش را از برنامه های سال 92 سامانه 122 آبفای قم برشمرد و یادآور شد: با توافق صورت گرفته با معاونت امورمشترکین از بهمن ماه درخواستهای خرید و تغییرات در انشعاب نیز بصورت آزمایشی توسط این سامانه ارایه شده است.

وی با اشاره به متوسط 550 تماس در روز با سامانه 122 آبفای قم اظهار داشت: 10 درصد از کل تماس‌ها با این مرکز تماس‌های غیر مرتبط است که این میزان در سال 82 بیش از 55 درصد بود.