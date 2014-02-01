اقتدار انقلاب به حفظ اسلامیت آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما روز شنبه در اولین روز از دهه فجر، طی پیامی ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن این ایام به مردم و مقام معظم رهبری گفت: تمام پیشرفت هایی که در این ۳۵ سال به آنها رسیده ایم، به خاطر وجود فضای اسلامی در کشور و این نظام و انقلاب است.

وی افزود: اسلام واقعی هم پیشرفت را می خواهد و هم استقلال را و این دلیل اصلی پیشرفت انقلاب اسلامی است.

آیت الله علما خاطر نشان کرد: این رهبری صد در صد اسلامی امام خمینی (ره) و هدایت های مقام معظم رهبری که جز اسلام نبوده است، باعث شده این انقلاب اینگونه با صلابت به حرکتش ادامه دهد.

امام جمعه کرمانشاه یادآور شد: نتیجه این حرکت این است که امروز ایران به عنوان یک قدرت در دنیا مطرح است و نباید فراموش کنیم که ایران قبل از انقلاب یک کشور وابسته و بی اختیار بود که باید نقشه ابر قدرت ها را اجرا می کرد.

آیت الله علما در پایان گفت: امروز نباید آرمان های امام خمینی (ره) که به خاطر آن خون های گران بهایی به زمین ریخته شده است فراموش شود و همه آن ارزش ها باید حفظ شود.