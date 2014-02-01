به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی اسنوکر کشورمان متشکل از سهیل واحدی، امیر سرخوش، سعید ابویسانی و سیاوش مزینی از امروز شنبه مورخ 12 بهمن ماه به مدت 18 روز اردوی خود را آغاز کرده است و تیم ملی پاکت بیلیارد کشورمان متشکل از علی مقصود، محمدعلی پردل و تختی زرعکانی از روز دوشنبه 14 بهمن ماه به این اردو خواهند پیوست.

در این دوره از مسابقات در رشته اسنوکر تیم ملی کشورمان در رشته اسنوکر 15 توپ، شش توپ انفرادی و تیمی شرکت خواهد کرد و تیم ملی پاکت بیلیارد نیز در دو رشته ایت بال و ناین بال انفرادی و تیمی با رقیبان خود به رقابت خواهند پرداخت.