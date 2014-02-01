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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

اردوی آماده‌سازی تیم ملی بیلیارد کشورمان آغاز شد

اردوی آماده‌سازی تیم ملی بیلیارد کشورمان آغاز شد

تیم ملی اسنوکر و پاکت بیلیارد کشورمان برای حضور در چهارمین دوره مسابقات ورزش های بیلیارد غرب آسیا 2014 که در کشور قطر و شهر دوحه از 2 تا 9 اسفند ماه برگزار می شود، اردوی آماده سازی خود را در پایگاه قهرمانی آزادی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی اسنوکر کشورمان متشکل از سهیل واحدی، امیر سرخوش، سعید ابویسانی و سیاوش مزینی از امروز شنبه مورخ 12 بهمن ماه به مدت 18 روز اردوی خود را آغاز کرده است و تیم ملی پاکت بیلیارد کشورمان متشکل از علی مقصود، محمدعلی پردل و تختی زرعکانی از روز دوشنبه 14 بهمن ماه به این اردو خواهند پیوست.

در این دوره از مسابقات در رشته اسنوکر تیم ملی کشورمان در رشته اسنوکر 15 توپ، شش توپ انفرادی و تیمی شرکت خواهد کرد و تیم ملی پاکت بیلیارد نیز در دو رشته ایت بال و ناین بال انفرادی و تیمی با رقیبان خود به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 2226271

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