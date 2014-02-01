19 کمیته برنامه های دهه فجر بهار را برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله گل کارزاده ظهر شنبه در نشست مدیران دستگاههای اجرائی شهرستان بهار با امام جمعه اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامي به عنوان الگويي براي جهانيان مطرح است و اين عزت آفريني و افتخارآفريني مايه غرور ملت ايران است.

گل کار زاده يکي از اهداف مهم ستاد دهه فجر را انتقال فرهنگ انقلاب به نسل جديد عنوان داشت و افزود: به دليل عدم درک روزهاي انقلاب توسط نسل جوان برگزاری هر چه با شکوهتر جشن انقلاب برای این قشر ضروري است چراکه شاخصه هاي این انقلاب کبیر بايد چون نگيني بر تارک جهان بدرخشد.

وي با اشاره به اینکه برنامه سي و پنجمين سالگرد جشن انقلاب توسط کميته هاي 19 گانه در شهرستان بهار اجرا اعلام داشت: برای دهه فجر تاکنون 355 برنامه پيش بيني شده است که به کميته اطلاع رساني اعلام شده است.

گل کارزاده افزود: برنامه هايي بايد در اولويت قرار گيرد که همه گير بوده و مخاطبين بيشتري داشته باشد و متناسب با شعارهاي روزهاي انقلاب اجرا شود.

وی از افتتاح و کلنگ زني پروژه هاي شهرستان در طول دهه فجر خبر داد و افزود: 76 پروژه با اعتباري بالغ بر 14 ميليارد و 636 ميليون و 500 هزار تومان افتتاح و عمليات اجرايي 4 پروژه با اعتباري بالغ بر 4 ميليارد و 330 ميليون و 800 هزار تومان نیز آغاز خواهد شد.

گل کارزاده اظهار داشت: دستگاههاي اجرايي مرتبط با پروژه هاي قابل افتتاح و کلنگ زني شامل بنياد مسکن، برق، کميته امداد، مخابرات، جهاد کشاورزي، تعاون، شهرداري هاي بهار، لالجين، صالح آباد و مهاجران، صنعت، معدن و تجارت، فني و حرفه اي، راه و شهرسازي، آبفاي شهري، منابع طبيعي، تعاوني روستاسس، دهياريها در سه بخش مرکزي، لالجين و صالح آباد، است.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57، جایگاه واقعی اسلام را تثبیت کرد

امام جمعه شهر بهار نیز در این نشست گفت: با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، اسلام جايگاه ارزشمند و والاي خود را به دست آورد.

حجت الاسلام حبیب الله حاتم نيا با اشاره به اینکه ايمان، اتحاد و حرکت در مسير ولايت مهمترين عوامل پيروزي انقلاب شکوهمند ملت ايران در 22 بهمن 57بود، اذعان داشت: پيروزي بزرگ مردم ایران در سال 57 و قطع دست کشورهاي زورگوي غربي از منابع و ثروت ملت مسلمان ايران اسلامي الهام‌بخش ملت‌هاي آزاده و عدالت‌طلب در سراسر جهان به ويژه جهان اسلام شد.

حاتم نیا افزود: اين دهه مبارک فرصت مغتنمي است که مردم ايران تجديد عهد و ميثاقي با خون شهداي انقلاب و هشت سال دفاع مقدس کنند.

وی اظهار داشت: رژيم شاه غاصب در سال 57 با مشاهده بالا گرفتن موج نارضايتي و تهديدهاي عمومي سخت وحشت کرده، تخت و تاج لرزان خود را دستخوش تند باد ملتي عصيان زده و بيدار شده ديد و پا به فرار گذاشت.

حاتم نیا اذعان داشت: ما بايد نسل جديد و جوان خود را آگاه به مسائل کنيم و از آن دوران براي آنها سخن بگوييم تا قبل از اين که بیگانگان ذهن پاک و مقدس آنها را اشغال کند.

وی با اشاره به اینکه نسل دهه 57 خون خود را در راه پیروزی انقلاب فدا کردند، افزود: نسل امروز نباید اجازه بدهند که خون شهدای انقلاب پايمال شود و تا خون در رگ دارند باید از راه و هدف آنها پاسداري کنند.

حاتم نیا عنوان داشت: در اين ايام با حضور پرشور خود در اين برنامه‌ها پيماني دوباره با آرمان‌هاي امام و شهداء ببنديم و بار ديگر به همگان ثابت کنيم که پاي انقلابمان محکم ايستاده‌ايم.