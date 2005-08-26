مدعي صعود به ليگ برتر هستيم// براي هماهنگي لازم نياز به زمان و بازيهاي تداركاتي بيشتري داريم

مهدي هاشمي نسب كه در پايان اردوي آماده سازي اين تيم در شهرسرين اردبيل با خبرنگار"مهر" گفت و گو مي كرد با بيان اين مطلب افزود : با تمرينات منظمي كه در اردوي اردبيل داشتيم در حال حاضر از آمادگي نسبتا خوبي برخورداريم و با تمريناتي كه در تهران خواهيم داشت تا پيش از شروع فصل جديد به آمادگي كامل دست خواهيم يافت .

هاشمي نسب با بيان اينكه امسال عقاب يكي از تيم هاي مدعي صعود به رقابتهاي ليگ برتر است اظهار داشت : امسال تيم ما بازيكنان خوبي را در اختيار دارد و با درايت كادر فني مي تواند فصل موفقي را سپري كند و در اين راه بازيكنان باتجربه و بزرگي نظير خداداد مي توانند كمك حال تيم باشند .

مدافع باتجربه تيم عقاب نتايج اين تيم در بازيهاي تداركاتي را بسيار اميدوار كننده توصيف كرد و اظهار داشت : با وجود اينكه اكثر بازيكنان عقاب را نفرات جوان و كم تجربه تشكيل مي دهند ولي تاكنون در ديدارهاي تداركاتي بسيار با انگيزه و پرروحيه ظاهر شده اند و مطمئنا در صورتي كه بتوانيم همين بازيها را دررقابتهاي ليگ دسته اول تكرار كنيم امسال شانس زيادي براي صعود به ليگ برترخواهيم داشت .

هاشمي نسب در پايان گفت :خوشبختانه تيم عقاب از مديريت وكادرفني بادرايتي برخوردار است و در اين تيم بدور از هرگونه حاشيه تنها به فوتبال فكرمي كنم و اميداورم بتوانم بار ديگر با ارائه بازيهاي خوب شايستگي هايم را دراين تيم به اثبات برسانم .