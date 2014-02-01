نبود آینده نگری عامل مهم عقب ماندگی سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر، الماس گشتاسبی ظهر شنبه در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان افزود: ناامنی در سرمایه گذاری در استان، یکی دیگر از مشکلات سرمایه گذاری در استان است.

وی با بیان اینکه برخی افراد از وامها و تسهیلات دریافتی در زمینه های دیگری استفاده کرده اند، اظهار داشت: به عنوان مثال شخصی در یاسوج از بانک 99 درصد تسهیلات برای احداث سردخانه دریافت کرده اما هنوز فعالیت نکرده و منابع بانکی را بی آنکه ظرفیت سازی کند، بیهوده مصرف کرده است.

سرمایه گذاران در این استان امنیت اقتصادی ندارند

نماینده اتاق بازرگانی استان نیز در این نشست گفت: بازار امروز دنیا بر اساس رقابت استوار است و متاسفانه سرمایه گذار در این استان امنیت اقتصادی ندارد.

چنگیز هاشمی یکی دیگر از مشکلات اصلی این ناتوانی را همکاری کم بانکها عنوان کرد و گفت: ما به دلیل مشکلات ساختاری نمی توانیم در بیرون از استان رقابت کنیم زیرا زیرساختهای ما توانایی رقابت با دیگر استانها را ندارد.

معاون بانک کشاورزی استان نیز در این نشست در پاسخ به این انتقاد گفت: سرمایه گذار استانی نمی تواند به خوبی ظرفیت سازی کند زیرا فرهنگ اقتصادی ندارد و به همین دلیل است که به جایی نرسیده است.

الله داد محمدی افزود: به طور مثال در اصفهان از هر 100 تومان وام، 87 تومان بازپرداخت می شود در حالی که در استان ما از هر 100 تومان 26 تومان بازپرداخت می شود و این نشان از بدحسابی دارد و فرهنگ بدحسابی در استان رایج شده است.

محمدی بیان داشت: ریاضت اقتصادی در همه جای دنیا وجود دارد، اما کجای دنیا این همه سرمایه گذار فقط به بانک تکیه می کنند.

وی افزود: سرمایه گذار تلاش نمی کند تا از همه راهکارها برای موفقیت در بازار استفاده کند.

فرهنگ اقتصادی در استان ما نهادینه نشده است

نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت استان نیز در این نشست گفت: هیچ یک از دستگاههایی که افراد را برای گرفتن تسهیلات به بانک ها معرفی می کنند اهلیت و الزام قانونی برای معرفی افراد ندارند.

قاسم شجاعی افزود: اقتصاد و فرهنگ رابطه تنگاتنگی با هم دارند که ما نتوانستیم این موضوع را نهادینه کنیم زیرا اساس اقتصاد بر نوع نگاه فرهنگ یک منطقه است.

وی بیان داشت: اساس سرمایه گذاری استان بر پایه منابع بانکی است بنابراین باید مشخص کنیم که از چه کسی حمایت سرمایه گذاری کنیم.

دادستان مرکز استان نیز در این نشست گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به مدت یک هفته و سازمان بازرسی استان تا20 روز فرصت دارند نسبت به اجرایی کردن مصوبات حمایت از سرمایه گذاری اقدام کنند.

مختار کوشا افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت سرمایه گذاری در استان همه دستگاه های متولی باید برای صدور مجوزهای صنعتی، تولیدی و خدماتی تلاش کنند.

191 میلیون یورو به پتروشیمی گچساران اختصاص یافت

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این نشست گفت: اعتبار 191 میلیون یورویی شرکت پتروشیمی گچساران از صندوق توسعه ملی تصویب شد و تاکنون 40 میلیون یورو از این اعتبار به این شرکت پرداخت شده است.

حسین سهمگین افزود: شرکت پتروشیمی گچساران، 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد تولید این کارخانه باشیم.

وی با انتقاد از رویه سرمایه گذاری در استان، گفت: نداشتن مشاور در سرمایه گذاری، بازاریابی ضعیف و بدون تخصص، فرهنگ ضعیف بازپرداخت قرض، ضعف در آینده نگری و علاوه بر همه این دلایل ضعف بنیادین تاریخی در زمینه سرمایه گذاری باعث شده است، گامهای مؤثری در تولید و خدمات برداشته نشود.

نماینده اداره کل بازرسی استان نیز در این نشست با تشریح روند اقتصادی در سالهای اخیر گفت: سرمایه داران استان های مجاور ترجیح می دهند در استانهای دیگری سرمایه گذاری کنند.

زیر ساختهای سرمایه گذاری در این استان آماده نیست

علی مصلحی افزود: به دلایل بسیاری، هشت استان محروم کشور از بخش سرمایه گذاری غافل ماندند و یکی از دلایل این است که نتوانستند زیر ساختها را آماده کنند و هم اکنون کار سخت شده است.

وی بیان داشت: بنابراین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص با دولت و مجلس رایزنی کنند.

مصلحی با دفاع از عملکرد بانکهای استان افزود: اگر بانک ها بیش از اندازه تسهیلات بدهند جریمه می شوند و در این زمینه باید دولت وارد عمل شود و به صورت ویژه برای نجات استانهای محروم قدم بردارد.

وی تصریح کرد: قانون سرمایه گذاری مشکل دارد و در آن شرایط مناطق توسعه نیافته و محروم در نظر گرفته نشده است، زیرا ما توانمندی و پتانسیل داریم اما پول و سرمایه نداریم.

مصلحی با تشریح نحوه اعطای تسهیلات و بیان نواقص در این زمینه گفت: در طرح توجیهی هم بانک و هم سرمایه گذار همه نکات را رعایت نمی کنند.

نماینده سازمان بازرسی استان در پایان گفت: صنعت نفت و گاز 80 سال در استان ما سابقه دارد اما یک کارخانه مرتبط با این صنعت در استان وجود ندارد، زیرا در گذشته اطلاعی از حقوق و خواسته های خود نداشتیم و امروزه نمی دانیم که چه می خواهیم و از چه راهی خواسته های خود را مطرح کنیم.