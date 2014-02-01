4 هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،سعید حسینی ظهر شنبه در مراسم بیعت با امام خمینی (ره) ، از تشکیل 21 کمیته برای برنامهریزی برنامههای دهه فجر در استان خبر داد و افزود: تعداد این کمیتهها در شهرستانها 19 کمیته می باشد.
وی به مردمی برگزار شدن برنامه های دهه فجر اشاره کرد و گفت: در همه برنامه های دهه فجر مردم حضوری پر رنگ دارند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، نواختن زنگ انقلاب، به صدا در آمدن سوت قطارها و بوق خودروها، رژه موتورسواران از مزار تا مزار، پذیرایی از مردم در سه نقطه شهر و افتتاح طرحها و پروژهها را از برنامه های این ایام یاد کرد.
حسینی گردهمایی بانوان زنجان به مناسبت برگزاری نخستین راهپیمایی زنان در زنجان را از جمله برنامههای مهم این ایام یاد کرد و یاد آورشد: این همایش روز 14 بهمنماه در سالن هلال برگزار میشود.
وی برگزاری جشن انقلاب در هشت شهرستان را از دیگر برنامههای بارز این ایام اعلام کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی ، تجلیل از خانوادههای شهدای دوران انقلاب و پخش فیلمهای جشنواره فیلم فجر را از دیگر برنامههای ایام دهه فجر اعلام کرد.
حسینی نورافشانی در شب 21 بهمنماه را از دیگر برنامههای ایام دهه فجر عنوان کرد و گفت: این برنامه توسط نیروی انتظامی استان برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: ویزیت رایگان از طریق اعزام اکیپهای درمانی به نقاط مختلف از دیگر برنامههای این ایام است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، راهپیمایی 22 بهمنماه زنجان از چهار راه امیر کبیر تا امامزاده سید ابراهیم را از برنامه های شاخص این ایام برشمرد.
نظر شما