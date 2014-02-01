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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

سرهنگ گرامی:

450 برنامه به مناسبت دهه فجر توسط سپاه ناحیه بقیه الله شیراز اجرا می شود

450 برنامه به مناسبت دهه فجر توسط سپاه ناحیه بقیه الله شیراز اجرا می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز از اجرای 450 برنامه به مناسبت دهه فجر توسط سپاه ناحیه بقیه الله شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا گرامی ظهر شنبه در نشست خبری اعلام برنامه های دهه فجر این ناحیه، گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده 17 برنامه محوری در غالب نشستها و برگزاری همایش های مختلف مد نظر قرار دارد.

وی تصریح کرد: اینگونه برنامه ها با استفاده از اساتید مجرب و با تجربه در جهت تقویت باورهای انقلابی و دینی برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز با اشاره به برخی از برنامه های این دهه، ادامه داد: مراسم استقبال نمادین، حضور گسترده در نماز جمعه و راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری جلسات سخنرانی در تمامی پایگاه های مقاومت و مساجد این ناحیه از جمله برنامه ها است.

سرهنگ گرامی افزود: مجموعه نشستهای سبک زندگی علوی، استکبار ستیزی و مظلومیت انقلاب اسلامی، تاثیر انقلاب اسلامی بر سپهر اندیشه و باورها، مکتب دفاعی انقلاب اسلامی از جمله موضوعات سخنرانی و برگزاری جلسات است.

وی یادآورشد: برگزاری چندین مسابقه ورزشی، فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های این ناحیه خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز ادامه داد: هرکجا که مردم در عرصه حضور داشته باشند باعث نا امیدی دشمنان نظام است و خوشبختانه ملت ایران همواره در تمامی صحنه های انقلاب حضور داشته اند.

کد مطلب 2226289

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