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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۰

طلوع جشنواره مدرسه انقلاب در آموزشگاه های استان فارس

طلوع جشنواره مدرسه انقلاب در آموزشگاه های استان فارس

شیراز – خبرگزاری مهر: جشنواره بزرگ نمایشگاههای دانش آموزی ویژه دهه فجر با عنوان" مدرسه انقلاب " با آغاز ایام الله دهه فجردر سطح آموزشگاه های استان فارس با محوریت انجمن اسلامی ها فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف فعال سازی انجمن های اسلامی مدارس استان فارس به  عنوان سنگر های فکری – فرهنگی انقلاب و همسوسازی نهاد های همراه و مرتبط با جنبش دانش آموزی در قالب نمایشگاه و اجرای برنامه های متنوع جانبی مانند نشست جلسات پرسش و پاسخ ، مسابقات مختلف ادبی ، هنری ، ورزشی ، تئاتر ، سرود و ... همزمان با شروع دهه فجر در 12 بهمن ماه رسما فعالیت خود را آغاز می کنند.

شیوه نامه این جشنواره شامل موضوعات جشنواره ، عناوین ، معیارهای ارزیابی ، محتوا، مدل برگزاری، جوایز و ... قبل از  ایام ا.. دهه فجر در اختیار اعضاء قرارگاه های دانش آموزی سراسر استان قرار گرفت.

اختتامیه این جشنواره نیز بین 15-25 اسفند ماه در مرکز استان برگزار و از مسئولین انجمن، مدیران آموزشگاه ها ، مربیان پرورشی ، مربیان قرارگاه ها و هیئت های مرکزی و همچنین انجمن اسلامی برتر استانی و شهرستان تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

 

کد مطلب 2226291

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