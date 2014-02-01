طلوع جشنواره مدرسه انقلاب در آموزشگاه های استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف فعال سازی انجمن های اسلامی مدارس استان فارس به عنوان سنگر های فکری – فرهنگی انقلاب و همسوسازی نهاد های همراه و مرتبط با جنبش دانش آموزی در قالب نمایشگاه و اجرای برنامه های متنوع جانبی مانند نشست جلسات پرسش و پاسخ ، مسابقات مختلف ادبی ، هنری ، ورزشی ، تئاتر ، سرود و ... همزمان با شروع دهه فجر در 12 بهمن ماه رسما فعالیت خود را آغاز می کنند.

شیوه نامه این جشنواره شامل موضوعات جشنواره ، عناوین ، معیارهای ارزیابی ، محتوا، مدل برگزاری، جوایز و ... قبل از ایام ا.. دهه فجر در اختیار اعضاء قرارگاه های دانش آموزی سراسر استان قرار گرفت.

اختتامیه این جشنواره نیز بین 15-25 اسفند ماه در مرکز استان برگزار و از مسئولین انجمن، مدیران آموزشگاه ها ، مربیان پرورشی ، مربیان قرارگاه ها و هیئت های مرکزی و همچنین انجمن اسلامی برتر استانی و شهرستان تقدیر به عمل خواهد آمد.