ورود یک سامانه بارشی به آسمان کهگیلویه و بویراحمد/ کاهش بارشها نسبت به سال گذشته

سید اسماعیل حسینی به خبرنگار مهر گفت: این سامانه موجب افزایش ابر و ناپایداریهایی به صورت بارش خواهد شد.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود این بارشها موجب اختلال در تردد جاده ای و آبگرفتگی معابر شود.

حسینی بیان داشت: میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در یاسوج 415، گچساران 312، سی سخت 360، دهدشت 384 و لیکک 307میلیمتر بوده است.

وی با اشاره به کاهش میزان بارش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دراغلب نقاط استان افزود: به طور میانگین میزان بارشها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 125 میلیمتر کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: میزان کاهش بارشها در یاسوج 142، سی سخت 131، گچساران 112، دهدشت 56 و لیکک 123 میلیمتر بوده است.

وی گفت: میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته در یاسوج 557، سی سخت 491، گچساران 424، دهدشت 440 و لیکک 430 میلیمتر بود.

حسینی همچنین میانگین بلند مدت بارش را در یاسوج 830 میلیمتر، گچساران 451 میلیمتر، دهدشت 493 میلیمتر، سی سخت 700میلیمتر و لیکک 378 میلیمتر عنوان کرد.

به گفته حسینی، طی 24 ساعت گذشته سی سخت با صفر درجه سانتیگراد سردترین و دهدشت با 21 درجه سانتگیراد گرمترین شهر استان بوده است.