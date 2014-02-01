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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۳

صنف تفت آجیل وخشکبار تهران ساماندهی می شود

صنف تفت آجیل وخشکبار تهران ساماندهی می شود

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر از انتقال صنف تفت آجیل وخشکبار از نقاط مرکزی شهر تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،رضا قدیمی با اعلام این مطلب گفت :در راستای ساماندهی صنف تفت آجیل وخشکبار که هم اکنون در نقاط مرکزی شهر تهران در حال فعالیت هستند قرار است تا این صنف به یکی از شهرکهای صنعتی اطراف تهران منتقل شوند.

وی با بیان اینکه جلسات متعددی را با مسولان صنف آجیل وخشکبار داشتیم اظهار داشت :در نهایت مقرر شد تا با همکاری شرکت  شهرک های صنعتی   صنف تفت آجیل تهران در شهرک صنعتی قرچک ورامین مستقر شوند.

وی اظهار داشت :هم اکنون حدود  250 واحد صنفی تفت آجیل وخشکبار مشمول این انتقال قرار گرفته اند که امید واریم با انتقال این صنف تا حدودی شاهد کاهش آلودگی ناشی از فعالیت این صنف درنقاط مرکزی شهر باشیم.
 

کد مطلب 2226299

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