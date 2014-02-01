دستگاه هاي اجرايي براي مقابله با مشكلات فراگير بارش برف به حالت آماده باش درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی ظهر شنبه در حاشيه مراسم آغاز جشن هاي انقلاب در مصاحبه با خبرنگاران به تمهیدات لازم برای مقابله با بحران احتمالی بارش شدید برف در استان اشاره کرد و افزود: با توجه به پيش بيني هاي انجام گرفته از روز سه شنبه نشست مديريت بحران در استانداري با حضور دستگاه هاي ذيربط برگزار شد و برنامه ريزي هاي لازم براي مقابله با بارش برف فراگير در گيلان انجام گرفت.



وي با بيان اينكه مدیران و مسئولان دستگاه های مختلف استان آماده باش هستند و بطور شبانه روزی فعالیت می کنند، اظهارداشت: همه مدیران استان اعم از معاونت عمرانی، مدیریت ستاد بحران و فرمانداران آماده کار و ارائه خدمات به مردم هستند و گزارشات مربوطه به صورت منظم در اختيار استاندار قرار مي گيرد.



استاندار گیلان با اشاره به باز بودن راهاي اصلي و فرعي استان گفت: تلاش تمامی عوامل بر اینکه راه ها و محورهای مواصلاتی استان باز و رفت و آمد در این مسیرها جریان داشته باشد.



وی ادامه داد: ارزاق کافی و سوخت در استان در حال توزیع بوده و در زمینه گاز و برق و دیگر مایحتاج مردم نیز تاكنون مشکلی وجود نداشته است.

به گزارش مهر، بارش فراگير برف در گيلان از بامداد روز جمعه آغاز شده است.