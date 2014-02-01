رونمایی از کتاب دو شهید انقلاب در دیر/ سالن دبستان شهید عالی پور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده حوزه قدس دیر در این ائین گفت: این نمایشگاه به همت پایگاه امام جعفرصادق(ع) محله باغ برپاشده که تعداد50 عکس ایام پیروزی انقلاب اسلامی دربندر دیر به روایت تصویردر معرض دید علاقه مندان قرارمی گیرد.

سیدعلی حسینی نیا افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی نسل امروز با تداوم ارزش های انقلاب وپویایی نمایش نقش پیشگامان انقلاب می باشد.

وی گفت: بزرگداشت شهدای والفجر 8، نشست بصیرتی 20-20،شب خاطره،دیدار با امام جمعه،دیداربا خانواده معظم شهدا و کوهپیمایی رهروان ولایت از برنامه های حوزه قدس دیر می باشد.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه از شنبه 12بهمن الی 22بهمن روبروی فرمانداری مورد بازدید مردم انقلابی شهردیرقرارمی گیرد.

نواختن زنگ انقلاب درمدارس دیر

امام جمعه دیردر آیین نواختن زنگ انقلاب در دبستان شاهد شهید سمنبرعالی پور شهر دیر گفت: شهدای انقلاب اسلامی خون خود را به انقلاب دادند تا ما با استقلال در دنیا سربلند باشیم.

حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: امام راحل به خاطر توکل برخدا و پشتوانه مردم توانست رژیم شاه را سرنگون وانقلاب اسلامی رابه پیروزی برساند.

وی گفت: این دبستان اکنون به نام شهید انقلاب عالی پور نامگذاری شده که این شهیدبا اعتقاد راسخ وایمان قوی در تظاهرات انقلاب مردم در سوم محرم سال 57 به درجه شهادت رسید.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: اگر شهدا در گذشته با پیروی از امام راحل در تمام صحنه های انقلاب حضور پیدامی کردند امروز نیز شما وظیفه دارید با اطاعت از مقام معظم رهبری در تمام صحنه ها نقش آفرین باشید.

در ادامه این مراسم، محمدعالی پور برادر شهید سمنبرعالی پور از خصوصیات رفتاری واخلاقی خواهرشهیدش نکاتی بیان کرد و یکی از دبیران این دبستان اشعاری در وصف روزهای انقلاب اسلامی سرود.

همچنین، تقدیر از اعضای انجمن اولیا ومربیان دبستان، سرود دسته جمعی دانش آموزان، اهدا یک شاخه گل به مسئولان، رونمایی از کتاب شهید احمدحیدری و سمنبر عالی پور نوشته عبدالحسین بحرینی نژاد و افتتاح سالن دبستان شاهد سمنبرعالی پور و گشایش نمایشگاه عکس ایام انقلاب از برنامه ها این مراسم بود.

