خلق تابلوی نگارگری "امام و بیداری اسلامی" در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر،سیدرضا اصل نجفی‌فرد، هنرمند مطرح و برجسته زنجانی افزود: تابلوی نگارگری با عنوان "امام و بیداری اسلامی " به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و گرامی‌داشت ایام مبارک دهه‌فجر تولید شده است.



وی با اشاره به اینکه این تابلو در اندازه 120*90 سانتی‌متر در قالب هنر نگارگری تولید شده، افزود: با توجه به گسترده بودن سطح مفاهیم و موضوعات در بر گیرنده گفتمان بیداری اسلامی، اصل و بنیاد شکل‌گیری طراحی این اثر به صورت کلی با توجه به اهمیت فصل جديد و فوق‌العاده مهم گفتمان بیداری اسلامی در منطقه و جهان توسط انقلاب اسلامی ایران با رهبریت حضرت امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گرفته است.



این هنرمند زنجانی، حضور مردمي و شعارهاي اسلامي را دو شاخص اصلي در این اثر عنوان کرد و ادامه داد: بيداري اسلامي و جهت‌دهی ديني و شهادت‌طلبی و از جان گذشتن در خیزش‌های اسلامی نیز در شکل‌گیری ترکیب طراحی این اثر منظور شده که از خصوصيات بيداري اسلامی است.

وی با بیان اینکه بیداری اسلامی حاصل مهندسی تاریخی حضرت امام خمینی(ره) بوده، ابراز کرد: امام خمینی(ره) اصل و بنیاد شکل‌گیری بیداری اسلامی را مورد هدف قرار داده و برای اولین‌بار بيداری اسلامی را از گفتمان به یک نوع عمل سياسی و انقلاب ملت‌های مسلمان در مقابل استکبار و استعمار ارتقا داد و در مدت زمان کوتاهی و با آن همه مخالفت جهان استکبار، این رویکرد سیاسی را در دل همه مستضعفان جهان ثبت کرد.

گفتنی است وداع امام حسین(ع) با اهل بیت در روز عاشورا، شهادت حضرت علی‌اصغر(ع) در واقعه روز عاشورا، بازگشت اسب بی‌سوار به پیشگاه اهل حرم در روز عاشورا بعد از شهادت اباعبدالله(ع)، معراج حضرت محمد(ص)، شهادت حضرت علی(ع)، شهدای غواص جنگ تحمیلی، فتنه آخرالزمان دجال، شهدای هسته‌ای ایران اسلامی و چند کتیبه تذهیب شده آیات قرآن و زیارت عاشورا، از جمله برخی از آثار این هنرمند برجسته زنجانی است.

مراسم گردهمایی بزرگ بانوان زنجانی برگزار می شود

مراسم گردهمایی بزرگ بانوان زنجانی همزمان با (14 بهمن ماه) سال جاری با همکاری حوزه هنری و دفتر امور بانوان استانداری و فرمانداری زنجان برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری استان زنجان و مسئول برگزاری مراسم گردهمایی بزرگ بانوان زنجانی، گفت: این گردهمایی با هدف گرامی داشت اولین تظاهرات خودجوش بانوان زنجانی در شهریورماه 57 علیه رژیم طاغوت برگزار می شود.

حمید رضا اسماعیلی،با تاکیدبر ضرورت ماندگاری این حرکت تاریخی در اذهان مردم و ثبت آن در فهرست افتخارات ملی استان، اظهار کرد: در این گردهمایی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان به سخنرانی می پردازند.

وی با بیان اینکه این همایش فرصت مغتنمی برای تبیین اهداف گرامی داشت ایام دهه مبارک فجر برای نسل‌های جدید محسوب می ‌شود، افزود: گردهمایی بانوان استان زنجان ساعت 9 تا 11 صبح روز (14 بهمن ماه) در سالن هلال زنجان برگزار می‌شود.

اسماعیلی برگزاری مراسم خاطره گویی سه تن از بانوان زنجانی از دوران فعالیت های انقلابی خود را از جمله برنامه های جانبی این گردهمایی برشمرد و ادامه داد: برگزاری مسابقه پیامکی و اجرای گروه سرود دانش آموزی نیز در حاشیه این گردهمایی صورت می گیرد.

وی به برپایی نمایشگاه عکس در حاشیه برگزاری گردهمایی بزرگ بانوان زنجانی اشاره کرد و گفت: نمایشگاه عکس بانوان شهید دوران انقلاب در حاشیه برگزاری گردهمایی بزرگ بانوان برپا می شود.