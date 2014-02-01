دهه فجر فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای انقلاب به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در دیدار مسئولان و مدیران لرستان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: دهه فجر فرصت خوبی است که مدیران خدمات انقلاب اسلامی را به نحو احسن به مردم ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید آمار وعملکردی ارائه دهند که صحیح و به دور از آمار سازی باشند ادامه داد: مدیران باید پروژه ها و طرحهای خود را با پروژه ها و طرحهای سالهای گذشته مقایسه و ارزیابی کنند که این پروژه ها چقدر اثر بخشی مثبت در جامعه داشته است.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در کشور بیان داشت: ارائه الگوی ممتاز از رهبری به ملتهای تحت ستم جهان و اینکه نشان داده شد که وجود یک رهبر توانا و دلسوز برای ایجاد انقلاب عظیم الزامی است.

وی با اشاره به دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: ماندگاری خط امام(ره) با هدایتهای مقام معظم رهبری، حضور مردم در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی، شکل گیری مردم سالاری دینی، تصویب و تدوین قانون اساسی، شعار نه شرقی و نه غربی ملت ایران به عنوان یک شعار اساسی از جمله دستاوردهای انقلاب بوده است.

استاندار لرستان همچنین تشکیل نهضت مردمی بسیج، حمایت از محرومان، شکوفا شدن صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کشور را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: احیا فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ خود باوری درصنعت و اقتصاد، افزایش توان موشکی کشور، ثبت دیدگاههای ایران در مجامع بین المللی، بیداری اسلامی و دستیابی به فناوری هسته ای از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بوده است.

بازوند ابراز امیدورای کرد که مسئولین با خدمت همه جانبه به مردم حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و پاسخگوی اعتماد مردم به خود باشند.