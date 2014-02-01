جشن های دهه فجر در طرقبه شاندیز با گلباران تمثال امام خمینی (ره)آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که قبل از ظهر شنبه برگزار شد ائمه جمعه طرقبه و شاندیز در جمع عده کثیری از دانش آموزان و اقشار مختلف مردم سخنرانی کردند.

حجت الاسلام ایزدی امام جمعه طرقبه با تبریک آغاز دهه مبارک فجر بیان کرد: ملت ایران در طول 35 سال از انقلاب، همچنان روحیه انقلابی خود را حفظ نموده اند و پا در رکاب انقلاب خواهد بود.

وی اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر یاد شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در بین ما خالی است.

ایزدی افزود: باید در ایام دهه مبارک فجر مسئولین ادارات با همکاری بیشتر کام مردم را شیرین کنند.

امام جمعه شاندیز حجت الاسلام علی بهمنی با اشاره به دست آوردهای انقلاب اسلامی گفت: خوشبختانه روز به روز به افتخارات سرزمین پهناور ایران اسلامی افزوده می شود و امروز به عنوان یکی از کشورهایی که حرفی برای گفتن در جهاد دارد شناخته شده ایم.

امام جمعه شاندیز با تأکید بر تسهیل در امور اجرایی و اداری تصریح کرد: به برکت نظام اسلامی اتفاقات خوبی افتاده و امیدواریم با برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم بیش از پیش خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان طرقبه شاندیز روان شود.