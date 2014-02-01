امام خمینی(ره) اسلام ناب را عملی کرد/ بعد فرهنگی انقلاب اسلامی درک شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار اعضای نهاد رهبری دانشگاههای گیلان که قبل از ظهر شنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاهها باید اسلامی شوند و دانش توام با اخلاق، عدالت، بندگی خدا و نماز باشد و وظیفه اساتید، مدیران و همچنین قوه مقننه و قوه قضائیه در این زمینه رسالت اسلامی دارند و باید در راستای حکومت و ولایت فقیه حرکت کنند.
وی بیان داشت: نباید به سوی دشمن حرکت کنیم زیرا دشمن زیاده خواهی و سلطه طلبی در روحش لانه کرده و اگر ما نرمش نشان دهیم بر ما مسلط خواهد شد و باید کار ما الهی و اسلامی باشد و با وحدت و محبت پیش برویم.
استاد برجسته حوزه عنوان کرد: بعد فرهنگی انقلاب اسلامی در کل جهان تأثیر داشته است و 99 درصد مردم دنیا عاشق امام خمینی(ره) هستند و زیر سیطره یک درصد دیگر قرار دارند.
وی با بیان اینکه در گذشته دانشجویان فراماسون تربیت میشدند، ابراز کرد: با ایجاد انقلاب اسلامی فرهنگ، اقتصاد و سیاست تغییر کرد و وضع نظامی کشور بهبود یافت و باید گفت که همه مستکبران سقوط میکنند.
آیت الله نوری همدانی ادامه داد: اگر ما قدرت جهانی نداشتیم وضع کشورمان همچون افغانستان و عراق میشد و لازم است بینش داشته باشیم تا بتوانیم فرهنگ انقلاب را درک کنیم.
وی افزود: عدهای با فکرهای غلط خود نمیتوانند این انقلاب را درک کنند و ببینند که ایران چگونه در جهان عظمت یافته است.
این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه دو نوع نقشه در قرآن عنوان شده ابراز داشت: یکی از آن نقشهای است که ستمکاران و جباران آن را کشیده و برای به سرانجام رسیدن آن مقدمه میچینند و نقشه دیگر نقشه خداوند است که نقشه جباران را باطل میکند و یک نمونه آن نقشه خداوند برای دور کردن پیامبر اسلام (ص) از مکه است تا از شر دشمنان در امان بمانند.
دشمنان میخواستند اسلام و روحانیت را سرکوب کنند
آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: دشمنان نقشههای زیادی برای ما داشتند و میخواستند اسلام و روحانیت را سرکوب کنند اما با نقشه خداوند فردی فرزانه، عارف و مخلص کار پیامبرگونهای انجام داد و ظالمان را نابود کرد.
وی عنوان کرد: امام راحل با ایجاد انقلاب اسلامی، اسلام ناب را عملی کرد و همه را به صراط مستقیم فراخواندند و رخداد تاریخی بسیار مهمی را ایجاد کردند که در جهان اثر گذار بود.
این مفسر قرآن کریم بیان کرد: امام خمینی(ره) به شدت درباره کاپیتولاسیون سخن گفتند و به همین دلیل تبعید شدند اما در روزنامه درج شد که امام خمینی(ره) باعث تشنج شد و به خاطر این از مملکت تبعید شدند.
وی عنوان کرد: مردم که فرهنگ غربی بر آنها حاکم بود باید ساخته میشدند و به خاطر این امام (ره) حتی در تبعید بیانیههای خود را به مردم ابلاغ میکرد تا مردم برای یک انقلاب آماده شوند.
آیت الله نوری همدانی افزود: امام خمینی(ره) در راه بازگشت از تبعید به سوی کویت رفتند اما آن کشور به دلیل وابستگی به غرب به امام راه نداد و این کشور در حال حاضر هم پایگاه امریکایی دارد و سرسپرده غرب است.
وی ابراز داشت: با وجود پایگاه آمریکایی مردم بحرین بیدار شدهاند و این از برکت انقلاب اسلامی ایران است که در همه جا و همچنین در بحرین که مظلومترین انسانها هستند، بیدارگری ایجاد شده است.
حکومت بحرین به شیعیان سختگیری نکند
مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: حکومت بحرین نباید به شیعیان سختگیری کند و به آیت الله شیخ عیسی قاسم، عالم دینی در کشور بحرین که نقشی همچون سید حسن نصرالله را ایفا میکند، درود میفرستیم و میگوییم که پشتیبان شما هستیم.
آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: انقلاب اسلامی کار خدا بود که توسط امام خمینی(ره) صورت گرفت و در ایجاد این انقلاب که از شهر قم آغاز و در شهرهای دیگر ادامه یافت، کسانی در این راه جانشان را فدا کردند.
