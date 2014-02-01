خانه شخصی امام و قنات و درخت گیلاس مشهورش خاطره انگیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر،مسجد جامعی ابتدا از اتاق محل دیدارهای امام دیدن کرد و سپس به منزل حضرت امام رفت، محل زندگی شخصی امام که خاطرات زیادی دربر داشت و تا کنون کمتر دیده شده بود و شاید برای نخستین بار بود که بر روی اهالی رسانه گشوده می شد.
حیاط خانه و درخت گیلاسی که هنوز پابرجاست، اتاق استراحت امام، اتاق پذیرایی و حتی آشپزخانه خانه امام از محل هایی بودند که رئیس شورای شهر و همراهان از آن دیدن کردند و توضیحات متولیان را شنیدند. حیاطی که امام در آن قدم می زد و شب های ماه رمضان افطاری میداد. افطاری معروف حضرت امام به مسئولان کشور در آن سالها که همواره در تیتراژ اخبار پخش می شود در همین حیاط انجام گرفته است. به گفته یکی از خادمان، امام هر سال در این حیاط به 3 گروه افطاری میدادند: مسئولان نظام، اهالی محله جماران و گروه حفاظت و خادمان حسینیه جماران، هر کدام یک شب بر سر سفره اطعام امام(ره) می نشستند. از نکات قابل توجه در این دیدار، قناتی بود که مظهر آن در خانه امام بود، قناتی که آب آن وقف حسینیه جماران است و به جماران حال و هوای خاصی می داد. حسینیه جماران قدمتی صدو پنجاه ساله دارد و محل ملاقات های عمومی حضرت امام بوده است.
مسجد جامعی، در این بازدید ضمن تأکید بر مرمت و حفظ خانه امام خمینی (ره) گفت: این خانه پر از خاطرات شیرین روزهای حضور رهبر کبیر انقلاب در این محل است و باید از آن محافظت شود.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن خمینی در این دیدار ضمن گرامی داشت ایام دهه فجر، اظهار داشت: نکته مهمی که در این ایام اهمیت دارد، این است که یادمان بماند چرا مردم در برههای از تاریخ، رهبری امام را قبول کردند و این تغییر در کشور رخ داد.
وی افزود: در جریان پیروزی انقلاب، توجه همه گروهها در کشور به یک چیز بود و پذیرش رهبری و خط واحد وی مسئلهای است که باید همچنان تکرار شود تا یادمان نرود. در عین حال باید یادمان بماند قرار بود چه تغییراتی و چه آرمانهایی ایجاد شود.
نوه حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرد: باید در این ایام با یادآوری آن روزها، این نکته را تکرار کنیم که چرا انقلاب صورت گرفت؟ اگر عاشورا و واقعه غدیر را ثبت کرده و گرامی میداریم برای آن است که این ایام و مناسبات فراموش نشوند و این نکات در ذهن جامعه باقی بماند. دهه فجر نیز مناسبتی است برای این یادآوری و هر سال باید با شور و نشاط بیشتری برگزار شود.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با اشاره به سه شعار اصلی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، که تبدیل به نماد جمهوری اسلامی شده است، گفت: یکی از تلخترین موضوعاتی که در دوره سلطنتی وجود داشت، پذیرش دخالت بیگانگان بود. دخالت بیگانگان مسئلهای بد است، اما بدتر از آن پذیرش این دخالت است که متاسفانه مسئولان آن دوران این دخالت را پذیرفته بودند و این رفتار در آن زمان کاملا ملموس بود و حتی شخص شاه منتظر دستور سفیر انگلیس یا آمریکا برای تعیین تکلیف یک فرد یا یک وزیر بود از این رو استقلال به عنوان یک شعار کاملا برای مردم ضرورت پیدا میکند.
وی تصریح کرد: در داخل هم نباید جز مردم تصمیم گیری شود که همان قید آزادی است. همه مردم متفق هستند که جامعه از نبود آزادی سیاسی در آن دوران رنج میبرده و در عوض تنها برخی گروههای مذهبی افراطی نظیر بهائیت، آزادیهای نسبی داشتهاند.
یادگار یادگار امام خمینی (ره)خاطرنشان کرد: باید درد مردم در زمان انقلاب را که چرا انقلاب کردند، در این سالها باز هم نشان دهیم و وجه دیگر انقلاب یعنی جمهوری اسلامی و همگانی بودن حکومت را با مقید بودن و ارزشهای اسلامی مد نظر قرار دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن خمینی تاکید کرد: یکی دیگر از ابعاد خدمترسانی به مردم همین نگاه همه جانبهنگر به خدمت است و شهرداری تلاشهای خوبی در سالهای اخیر داشته؛ بخصوص در دوره جدید که شورای شهر تهران با ریاست آقای مسجدجامعی شکل گرفته، باید توجه بیشتری به بعد فرهنگی شهر و شهرسازی صورت گیرد و این ابعاد پررنگتر شوند.
نوه امام خمینی (ره) در پایان با اشاره به آلودگی هوای تهران و با زبانی طنز گفت: امروز هوا بهتر است این پنکهای که برای هوای تهران گذاشتهاید را هر روز روشن کنید تا هوا بهتر شود.
مسجد جامعی همچنین در تماس تلفنی با دختر ارشد حضرت امام، سرکار خانم صدیقه مصطفوی، دختر ارشد حضرت امام، ضمن احوالپرسی از نامبرده سالگرد ورود حضرت امام به ایران را به وی تبریک گفت.
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