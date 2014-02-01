پیروی از ولایت رمز پیروزی و گسترش انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مهدی نژاد فرماندار بشرویه پیش از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در بشرویه و در جمع مسئولین شهرستان با گرامیداشت فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روح شهدای انقلاب، سالروز ورود پیروزمندانه معمار انقلاب را تبریک گفت.

وی هدف از دیدار با امام جمعه شهرستان در اولین روز از دهه فجر را تبریک و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری همچون سراسر کشور دانست.

مهدی نژاد بیان کرد: امروز روز میثاق با ولایت است از این جهت که نقش ولایت در پیروزی انقلاب حرف اول را می زند.

فرماندار بشرویه به نقش بی بدیل اعتقادات و وحدت مردم در پیروزی انقلاب نیز اشاره ای کرد و افزود: آنچه سبب شد تا اعتقادات و وحدت مردم همه به صورت یکپارچه حول محور خدا، قران و اسلام جمع شود نقش موثر رهبری بود.

وی با اشاره بر اقدامات بزرگی که در هر لحظه پس از ورود امام صورت می گرفت، گفت: با ورود امام در یک مدت کوتاه ایران متحول شد و هر روزش اتفاقاتی می افتاد که خود یک تاریخ بود.

مهدی نژاد اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب علی رغم تلاش دشمنان در جهت انحراف مسیر ملت ایران اسلامی، تنها رهبری بود که توانست با هدایت هوشیارانه خود از این اتفاق جلوگیری نماید.

فرماندار بشرویه با اشاره به نقش پیامبر گونه امام تاکید کرد:رهبری های معمار انقلاب بود که تمامی توطئه های دشمنان را نقش برآب کرد و همین رهبری سبب شد تا امروز جهان بشریت به سمت اسلام بگراید و بیداری اسلامی رخ دهد.