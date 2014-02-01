«انقلاب 57» در شبکه کتاب تاچارا

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌هایی با موضوع ریشه‌ها و علت‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی، در قالب هفته ویژه «انقلاب 57» گردآوری شده است. در کنار این نمایشگاه و فروشگاه مجازی، گفتگوها و مقاله‌هایی از

کارشناسان و تحلیلگران نیز در دسترس کاربران قرار داده شده است.

«هفته‌های ویژه»ی تاچارا، فرصتی است تا کاربران فضای مجازی ضمن آشنایی با کتاب‌های مرتبط، از تخفیف ویژه خرید نیز بهره‌مند شوند. شبکه کتاب تاچارا، که با هدف ایجاد محفلی برای معرفی آثار تازه حوزه نشر، سهولت دسترسی و خرید کتاب به تازگی راه اندازی شده‌است، در ایام دهه فجر، کتاب‌های مربوط به تاریخ انقلاب اسلامی را با تخفیف 20 درصدی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.