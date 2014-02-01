سمن ها سهم خود را در ارتقاء فرهنگ اجتماعی اردبیل ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجيد خدابخش بعد از ظهر شنبه در نشست نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان اردبيل افزود: سازمان های مردم نهاد كه با عموم مردم در ارتباط هستند، بايد سرمايه هاي اجتماعي را تقويت و اخلاق مداري را در جامعه كارآمد سازند.

وی افزایش خشونت و نزاع هاي دسته جمعی و درگيري هاي فيزيكي را در بحث آسیب های اجتماعی یکی از مشکلات استان برشمرد و ادامه داد: ما امروز به احياي مباني اخلاقي و ارزشي در جامعه نياز داريم و در اين زمينه تشکل ها می توانند ورود پیدا کنند تا رفتارهايي كه زيبنده نيست، برطرف شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت به تنهايي قادر نيست تمام امورات جامعه در حوزه های اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را سر و سامان بدهد، تصريح كرد: سازمان هاي مردم نهاد بايد مددكار و ياریگر فعاليت هاي اجتماعي بویژه در بحث کاهش آسیب های اجتماعی باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید با بهره گيري از ظرفيت تشکل ها روحيه هم نوع دوستي و منش اسلامي و اخلاقي را تقويت كنيم، ادامه داد: نمونه اي از حركت هاي مردمي، عزاداري مردم اردبيل در ماه محرم است، چنانچه اگر صدها نهاد دولتي را دراين زمينه بسيج كنيم حتي نمي توانيم كمترين موفقيتي را به دست آوريم بلكه با الهام از چنين نهادهاي مردمي بايد بسياري از امور را به خود آنها سپرد.

خدابخش به دیگر جنبه های فعالیتی تشکل های مردم نهاد اشاره کرد و متذکر شد: ما با عملكرد و رويكرد دولت هاي قبلي و فعلي در نگاه و رفتار با NGO ها هيچ كاري نداريم، بلكه معتقديم در این استان 60 هزار نفر بيكار داريم كه پيش نياز حل مشكلات آنها مشاركت خود مردم و بهبود ديد تمام نهادها به بخش سرمايه گذاري است كه خود مي تواند راهگشا باشد.

وی با بیان اينكه يكي از عناصر موفقيت سازمان هاي مردم نهاد تقويت ارتباطات اجتماعي به شكل فراگير است، تاکید کرد: بشر در سايه ارتباطات زنده، پويا و بالنده است و اگر اين ارتباطات دچار اختلال شود هيچ حركتي به نتيجه نخواهد رسيد.