منع آمد و شد در هیت و الرمادی / حملات هوایی ارتش به مواضع داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الفرات گزارش داد فرماندهی عملیات امنیتی الانبار، در هیت و الرمادی منع آمد و شد اعلام کرد.

فرماندهی عملیات الانبار از برقراری مقررات منع آمد و شد در شهرهای هیت و الرمادی با هدف آماده شدن برای پاکسازی کامل این دو شهر از وجود تروریستهای داعش خبر داد.

یک منبع در فرماندهی عملیات الانبار اظهار داشت فرماندهی عملیات الانبار، منع آمد و شد در شهرهای هیت والرمادی برقرار کرد تا آماده عملیات امنیتی گسترده برای پاکسازی مناطق جنوبی الرمادی از وجود گروه تروریستی داعش شود.

از سوی دیگر شبکه المیادین گزارش داد بالگردهای نظامی ارتش عراق، مراکز تجمع تروریستهای داعش را در مناطق زوبع، النعیمیه در جنوب و جنوب شرق فلوجه در الانبار هدف قرار دادند.

استان الانبار که مرکز آن شهر الرمادی است، شاهد عملیات نظامی گسترده ای برای پیگرد تروریستهای وابسته به آنچه دولت اسلامی عراق وشام(داعش) خوانده می شود، است که تا مرزهای اردن و سوریه امتداد دارد که تا کنون به کشته شدن دهها تروریست منجر شده است و درگیریها همچنان ادامه دارد.

