رکورد حضور مردم در سینماهای رشت پس از 20 سال شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران به حضور بیش از 12 هزار نفر در یک روز در سینماهای رشت خبر داد و افزود: مردم هنرمند و هنردوست رشت به پاس اقدام فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان در رایگان کردن سینماها در روز دهم بهمن ماه امسال همزمان در سراسر استان استقبال بی نظیری را از خود به ثبت رساندند.

وی اظهارداشت: به یمن آغاز و ورود به سی و ششمین بهار انقلاب اسلامی ایران، ارشاد اسلامی با همکاری بسیار خوب مدیران و مالکان سینماهای رشت، تسهیلاتی را برای حضور مردم در این روز برای تماشای فیلم ها ایجاد و با توجه به اینکه حتی تبلیغات گسترده ای نیز انجام نشده بود اما مردم پس از 20 سال رکورد تازه ای را برای تماشای فیلم و حضور در سینماهای رشت از خود بر جای گذاردند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: آمار بیش از 12 هزار نفر برای تماشای فیلم در سینماها نشان از عمق علاقه مردم رشت به هنر علی الخصوص به سینما و فیلم داشته و از اینرو مسئولیت مدیران فرهنگی برای پاسخ به مطالبات به حق مردم در حوزه فیلم و سینما را سنگین تر می کند.

وی افزود: فیلم های سر به مهر، تنهای تنهای تنها، جیب بر خیابان جنوبی و سگ های پوشالی فیلم هایی بودند که در سینماهای 22 بهمن، میرزاکوچک و سپیدرود رشت در این هفته اکران شده و مردم از آنها دیدن کردند.

ثقنی در پایان از همراهی انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر رشت و واحد سینمایی ارشاد رشت به پاس همکاری هایشان تشکر کرد.

رشد سی درصدی برنامه های فرهنگی و هنری رشت در دهه فجر

وی در ادامه با بیان اینکه ابزار هنر می تواند در انتقال ارزش های انقلاب اسلامی به نسل جوان موثرترین ابزار باشد، گفت: رشد 20 درصدی برنامه های فرهنگی - هنری ارشاد رشت، اهمیت و اثر گذار بودن برنامه های فرهنگی در این برهه را نشان می دهد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت با اشاره به اینکه دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: این اداره به این مناسبت روزهای شلوغی را سپری می کند که اهم برنامه های آن شامل مراسم شبی با قرآن در مساجد شهرستان رشت، مسابقه کتابخوانی رایحه پیروزی، نمایشگاه عکس انقلاب در گیلان با آٍثار هنرمند بسیجی سخاوت امانی در نگارخانه مارلیک مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت، برگزاری جشن های پیروزی انقلاب در 200 کانون فرهنگی- هنری مساجد رشت در طول دهه فجر و عصر شعر انقلاب در سالن دکتر رحمدل است.

وی اظهارداشت: از دیگر برنامه ها می توان به نمایشگاه بزرگ کتاب با بیش از دو هزار عنوان کتاب از سوی ناشران و مراکز پخش کتاب در رشت، کارگاه قصه گویی ویژه کودکان در کتابخانه مجتمع خاتم الانبیا (ص) با داستان های انقلاب، دیدار با خانواده های شهدای انقلاب با همراهی مسئولان شهر رشت، کارگاه نقد کتاب با موضوع انقلاب، نمایش فیلم مستند برای گونگادین بهشت نیست فیلم برتر سینما حقیقت، نمایش مستند خاطراتی برای تمام فصول، نمایش فیلم مستند در مورد انقلاب ایران، اکران فیلم تنهای تنهای تنها با حضور کارگردان فیلم و اکران فیلم های جشنواره مردمی عمار در هفدهم بهمن ماه ذکر کرد.

ثقتی اذعان داشت: میزبانی جشنواره فیلم بسیج گیلان با مشارکت بسیج هنرمندان استان، همزمانی سی و دومین جشنواره فیلم فجر در رشت، رونمایی از فیلم سرزمین رها به کارگردانی فرهاد مهرانفر، اکران رایگان فیلم در تمامی سینماهای رشت در دهم بهمن ماه، نمایش و اکران فیلم سپیده دمی که بوی لیمو می داد به کارگردانی آزاده بیزار گیتی، اکران یلم سر به مهر در سینما 22 بهمن ماه برای دانش آموزان رشته هنر، نمایش و اکران مستند اتاق تاریک به کارگردانی مهوش شیخ الاسلامی، اکران فیلم برای دانشجویان دانشگاه گیلان، حضور دسته جمعی هنرمندان، نویسندگان، شعرا و اصحاب فرهنگ و هنر در مزار شهدای انقلاب اسلامی از مهمترین این برنامه ها است.

وی بیان داشت: جلسه سالانه مسئولان آموزشگاه های سینمایی رشت و تقدیر و تجلیل از آنان، برگزاری جاک دیجیتال فجر انقلاب با همکاری موسسه تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی استان، مسابقه نقاشی ویژه فرزندان اصحاب فرهنگ و هنر، تجلیل از مدیران و کارکرنان سینماهای رشت، برگزاری مسابقه دارت برای کارکنان و هنرمندان اداره، برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال ویژه هنرمندان و کارکنان ارشاد رشت، اجرای نمایش هر اندازه نزدیک به همان اندازه دور به کارگردانی مجید کاظم زاده مژدهی، جشنواره شعر از خزر تا خلیج فارس در کتابخانه عمومی، اجرای نمایش کودک به کارگردانی مهرداد آبسالان در مجتمع امام راحل سنگر، جشن خنده با حضور هنرمندان در مجتمع امام راحل سنگر، گردهمایی فعالان قرآنی مساجد رشت در شانزدهم بهمن ماه، میزبانی جشنواره تجسمی فجر در نگارخانه مارلیک مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت و غیره از دیگر برنامه های این ایام است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه دهه فجر می تواند بستر مناسبی برای ارتباط مردم و مسئولان باشد، یادآورشد: متولیان فرهنگی وظیفه دارند ضمن برگزاری برنامه های متنوع، آرمان ها و خط و مشی شفاف امام راحل و مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند.