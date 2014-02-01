ارتقای بخش هلیلان به شهرستان را در دست پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی با بیان این مطلب که هلیلان از نظر جغرافیایی و پتانسیلهای موجود در آن، استحقاق ارتقا به شهرستان را دارد، گفت: با پیگیری که از طریق اینجانب به عنوان خدمتگزار مردم ازنهاد ریاست جمهوری انجام گرفت موضوع ارتقا هلیلان به شهرستان با دستور معاون نظارت و هماهنگی حوزه امور مجلس نهاد ریاست جمهوری به وزارت کشور، موضوع ارتقاء هلیلان به شهرستان مورد بررسی و کار کارشناسی قرار خواهد گرفت.



وی گفت: به زودی کار کارشناسی و بررسی ارتقا هلیلان به شهرستان آغاز می شود.



عمران علی محمدی بیان داشت: منطقه هلیلان پتانسیلها و ظرفیتهای زیادی از نظر اقتصادی در حوزه های مختلف دارد لذا ارتقاء آن به شهرستان موجب توسعه آن منطقه خواهد شد.



نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما موظف به پیگیری مطالبات به حق مردم هستیم و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم ورزید.



عضو کمیسیون مجلس شورای افزود: یکی از مطالبات به حق مردم هلیلان ارتقاء بخش به شهرستان است و در صورت تحقق این موضوع قسمت عمده ای از مشکلات آن منطقه رفع خواهد شد.



علی محمدی از مسئولین استان نیز خواست که در راستای این خواسته مردم قدم بردارند.

عمران علی محمدی گفت: نمایندگان استان ایلام به همراه هفت استان دیگر که استانهای محروم وکم برخوردار هستند با ارائه پیشنهادی به کمیسیون تلفیق خواستار افزایش بودجه طرح های نیمه تمام عمرانی شدند.



نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها با افزایش اعتبار است که می توان جهشی در توسعه استان ایجاد کرد، بیان داشت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در زمینه طرح های عمرانی انجام گرفته که بسیاری از این طرحها نیمه تمام مانده است که نیاز به تامین اعتبار هستند.



وی گفت: طرح های بالای 80 در صد خودبخود در بودجه 93 دیده شده اند وبه نظر می رسد در سال 93 به بهره برداری برسند.



علی محمدی اضافه کرد: این پیشنهاد شامل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 50 تا 80 درصد می شود.



نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این پیشنهاد مورد تصویب کمیسیون تلفیق ودر نهایت به تصویب مجلس برسد کلیه طرح های با پیشرفت با لای 50 درصد استان، در سال 93 به بهره برداری خواهند رسید.



وی اظهار داشت : در این پیشنهاد شاخصهای توسعه و رتبه استانهای محروم نیز ذکر گردیده است.



وی گفت: گزارش توجیهی این پیشنهاد نیز به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه گردیده است که امیدواریم با تصویب این پیشنهاد عدالت توزیع بودجه، کاهش شکاف توزیع درآمد توسط مجلس در کشور فراهم و زمینه محرومیت زدایی و توسعه هر چه بیشتر استانهای محروم فراهم شود.