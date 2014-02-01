اختلاف میان شهردار و شورای شهر کرمانشاه را قویا رد می کنم

خسرو زرافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای شهر کرمانشاه به کمک کمیته های مردمی آذین بندی خیابانهای شهر در ایام پیروزی انقلاب اسلامی را به نحوی که شایسته این روزها باشد برنامه ریزی کرده است.

زرافشانی گفت: جشن های دهه فجر با محوریت خود مردم و با تشکیل کمیته هایی شامل معتمدین و بزرگان محله ها در مساجد برنامه ریزی شده و شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز مستقیما در این برنامه ها همراه مردم حضور خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اشاره به نزدیکی به ایام نوروز و فصل آغاز مسافرت ها اظهار داشت: شهر کرمانشاه به عنوان یک استان توریستی و گردشگری همه ساله پذیرای اقشار مختلف مردم در قالب مسافرین نوروزی بوده است.

وی افزود: امسال نیز پیشبینی می شود آمار مسافرتها به استان کرمانشاه قابل توجه باشد و به همین دلیل در جلساتی با حضور شهردار و اعضای شورای شهر برنامه ریزی لازم برای فراهم شدن تمهیدات پذیرش میهمانان نوروزی اندیشیده شده است.

زرافشانی با رد شایعاتی مبنی بر وجود اختلاف نظر میان شهردار و اعضای شورای شهر کرمانشاه اظهار داشت: رسانه ها و نشریات هنگام انتشار اخباری که از صحت آنها یقین ندارند به رسالت اصلی خود توجه کنند و به مسائلی که بی اساس است و به ضرر منافع مردم تمام می شود دامن نزنند.

زرافشانی گفت: شهردار کرمانشاه تا زمانی که سکان مدیریت شهری استان را در دست دارد مورد حمایت اعضای شورای شعر خواهد بود و این یک وظیفه قانونی برای تقویت خدمت رسانی به مردم است.