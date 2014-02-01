بازداشت 5 نمازگزار در محل مسجد ویران شده البربغی/ علی سلمان از محدودیت علیه زندانیان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از بازداشت پنج نفر که قصد اقامه نماز در محل مسجد ویران شده البربغی را داشتند خبر دادند.

در همین راستا جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رژیم بحرین همچنان مانع از اقامه نماز در محل مسجد ویران شده البربغی می شود و این درحالی است که نظامیان رژیم بحرین از هفته ها قبل با قرار دادن موانعی در اطراف مسجد البربغی مانع از رسیدن نمازگزاران به محل می شوند و قصد دارند که مسجد مذکور را در محلی غیر از محل اصلی آن بنا کند.

خاطرنشان می شود که این مسجد قدمتی چهارصد ساله دارد و در سال 2011 تخریب شد.

از سوی دیگر شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین در دیدار با مسئولان اروپایی مدعی شد: گفتگوها در بحرین ادامه دارد و متوقف نشده است و هدف آن دست یابی به راه حلی است که همه طرفها را راضی کند.

وی ادعا کرد: وزارت کشور از ابتدای بحران در بحرین به دنبال موفقیت گفتگوها بوده و به شکل متمدنانه ای با بحران برخورد کرده است!

خبر دیگر اینکه خانواده صادق الشعبانی هنرمندی که چند روز قبل از سوی مسئولان عمانی بازداشت شد درباره سرنوشت وی با گذشت چندین روز از بازداشت الشعبانی ابراز نگرانی کردند.

از سوی دیگر محمد المسقطی رئیس جمعیت حقوق بشر جوانان بحرین از ورود نظامیان اردنی به بحرین پرده برداشت.

خبر دیگر اینکه منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از مرگ پدر حسن معتوق عکاس بازداشت شده بحرینی و اجازه ندادن به فرزندش قبل از مرگ و در زمان بیماری پدرش پرده برداشتند.

این در حالی است که شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین ضمن تسلیت به حسن معتوق به سبب مرگ پدرش اجازه ندادن به این فرد بازداشت شده برای دیدار با پدرش در زمان بیماری و هنگام حیات را اقدامی غیر انسانی توصیف کرد.

وی افزود: اندک انسانیت لازم بود تا به حسن معتوق برای دیدار وداع با پدر در حال احتضارش اجازه داده شود اما به نظر می رسد که رژیم این اندک انسانیت را هم ندارد.

حسن معتوق در سال 2011 بازداشت شد و سه سال زندان برای وی حکم صادر شد.

خبر دیگر اینکه ربایندگان احمد النشابه جوان بیست ساله بحرینی در مالزی خواستار سه هزار دینار بحرین برای آزادی وی شدند. ربایندگان سه شنبه گذشته این جوان بحرینی را ربودند و از خانواده اش بیست هزار رینگت مالزی معادل 2260 دینار بحرین خواستند و تهدید به قطع انگشتان این جوان بحرینی کردند. اما پس از مدتی دوباره خواستار پرداخت سه هزار دینار شدند.

از سوی دیگر برخی منابع از فشار غرب به رژیم بحرین برای از سرگیری گفتگوها با مخالفان خبر دادند.

جلیل الخلیل سخنگوی الوفاق گفت: مخالفان از گفتگوها حمایت می کنند اما نگرانند که این بازی دیگری باشد که افراط گرایان از آن استفاده کنند.

این در حالی است که مردم بحرین روز گذشته با برگزاری تظاهراتی در منطقه ابو صبیع در غرب منامه به تصمیم رژیم در انحلال شورای اسلامی علمای بحرین اعتراض کردند.

در این تظاهرات پلاکاردهایی در مخالفت با تصمیم انحلال شورای اسلامی علمای بحرین حمل شد.

مجید المشعل رئیس شورای اسلامی علما در سخنانی در این تظاهرات گفت: شورای اسلامی علما حقیقتی دینی است که سیاستهای فاسد نمی تواند آن را مهار کند. تصمیم دادگاه اداری عالی بحرین در انحلال این شورا جنایت بزرگ و نقض آشکار آزادی دینی و بیان است.

وی افزود: این تصمیم ظالمانه در راستای اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین شامل به زندان انداختن سران مخالفان، شهید و زخمی کردن تظاهرکنندگان،از کار بیکار کردن بسیاری و محروم کردن آنها از لقمه نان، تخریب مساجد و هم اکنون نیز انحلال شورای اسلامی علما است.

المشعل بیان کرد: تنها جرم شورای اسلامی دفاع از خواسته های ملت بحرین است.

از سوی دیگر مادر شهید فاضل عباس مسلم که به دست مزدوران آل خلیفه به شهادت رسید گفت: از خون فرزندم نمی گذرم و خواستار قصاص قاتلان وی هستم. ما تلاش بسیاری طی 18 روز برای اطلاع از سرنوشت فاضل کردیم اما پاسخ دروغ به ما داده شده و پس از این مدت جسد فرزندم را به ما تحویل دادند. خداوند بهترین دادرس است و میان ما و ظالمان حکم خواهد کرد. دستانمان را بالا می بریم و به حق امام حسین(ع) از خدا می خواهیم انتقام ما را از قاتلان فرزندانمان بگیرد.

از سوی دیگر فاضل عباس دبیر کل جمعیت الوحدوی بحرین گفت: انحلال شورای اسلامی علما آخرین مورد نقض حقوق بشر و حکم قضایی عجیبی است که مخالفان و آزادی را هدف قرار داده است.