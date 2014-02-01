استکبار ستیزی سرلوحه ی کارهای دولت تدبیر و امید است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر شنبه در همایش تجدید میثاق با ولایت در مصلی امام خمینی تبریز با اشاره به ضرورت برگزاری پرشور و پرشکوه مراسمات دهه فجر گفت: مقابله با ظلم و فساد از ویژگی های شخصیتی امام خمینی بود که با تکیه بر وحدت مردمی توانست شاخ استکبار را شکست داده و کشور را به نور هدایت کند.

وی با تاکید بر اینکه اتفاق مردم به عنوان یکی از رمزهای پیروزی انقلاب اسلامی بر طاغوت بود، ادامه داد: پیروزی انقلاب مدیون نداهای استقلال طلبی و وحدت مردم بود که در سایه ی وحدت مردمی با ولایت به ثمر نشست.

جبارزاده همچنین با بیان اینکه حفظ و حراست از بیت المال و منافع مردم از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: یکی دیگر از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی استقلال و حاکم بر سرنوشت خود بودن است که با ارزش ترین میراث انقلاب محسوب می شود.