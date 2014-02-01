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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

جبارزاده:

استکبار ستیزی سرلوحه ی کارهای دولت تدبیر و امید است

استکبار ستیزی سرلوحه ی کارهای دولت تدبیر و امید است

تبریز – خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: استکبار ستیزی سرلوحه و خط مشی دولت تدبیر و امید در کارهای خود بوده که این را از شهدا الگو گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر شنبه در همایش تجدید میثاق با ولایت در مصلی امام خمینی تبریز با اشاره به ضرورت برگزاری پرشور و پرشکوه مراسمات دهه فجر گفت: مقابله با ظلم و فساد از ویژگی های شخصیتی امام خمینی بود که با تکیه بر وحدت مردمی توانست شاخ استکبار را شکست داده و کشور را به نور هدایت کند.

وی با تاکید بر اینکه اتفاق مردم به عنوان یکی از رمزهای پیروزی انقلاب اسلامی بر طاغوت بود، ادامه داد: پیروزی انقلاب مدیون نداهای استقلال طلبی و وحدت مردم بود که در سایه ی وحدت مردمی با ولایت به ثمر نشست.

جبارزاده همچنین با بیان اینکه حفظ و حراست از بیت المال و منافع مردم از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: یکی دیگر از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی استقلال و حاکم بر سرنوشت خود بودن است که با ارزش ترین میراث انقلاب محسوب می شود.

کد مطلب 2226376

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