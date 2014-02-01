افزایش 14.8 درصدی برق گرفتگی/ تهران رکورددار است

به گزارش خبرگزاری مهر،در 9 ماهه امسال 605 نفر بر اثر برقگرفتگي در كشور جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد مرگهاي ناشي از برقگرفتگي 527 نفر بود 14.8 درصد افزايش يافتهاست.
در نه ماهه امسال استانهاي تهران با 121 مورد، خوزستان 53 مورد و فارس با 52 مورد بيشترين و استانهاي چهارمحال و بختياري با يك مورد، ايلام با دو مورد و مركزي با سه مورد به ترتيب كمترين آمار تلفات ناشي از برقگرفتگي را داشتهاند.
بر اساس آمارهاي موجود در نه ماهه امسال، هر ماه با افزايش آمار مرگ ناشي از برق گرفتگي مواجه بوديم و تنها در مهر ماه امسال اين آمار 4.7 درصد كاهش داشت. همچنين در آذر ماه امسال آمار مرگ براثر برقگرفتگي 3.7 درصد افزايش يافت و از 54 نفر در سال گذشته به 56 نفر در سال جاري رسيد.
گفتني است در اين مدت بيشترين آمار تلفات برق گرفتگي با 81 مورد در مرداد ماه و كمترين آن با 53 مورد در فروردين ماه ثبت شده است.
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