تخفیف 25 درصدی فروش کتاب در دهه فجر/آغاز طرح تدوین تاریخ شفاهی موسیقی انقلاب اسلامی

مهدی رمضانی مدیرعامل موسسه فرهنگی و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این موسسه در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این ایام کتاب‌های تازه‌ای از مجموعه انتشارات موسسه معرفی خواهند شد که عبارتند از «گوهرهای خفته در خاک» شامل خاطرات تفحص شهدای دفاع مقدس نوشته ریحانه خوش‌طینت، «آیت‌الله طالقانی و گروه‌های سیاسی» نوشته علی کردی، چاپ دوم کتاب «آئینه دار مهر» شامل خاطرات آیت‌الله غیوری با تدوین محمد رضا سرابندی، «زندگی و مبارزات آیت‌الله دستغیب به روایت اسناد ساواک» با تدوین حمید سبیه‌گر شهانقی و «امام خمینی و مهار فتنه بنی‌صدر و منافقین» با تدوین فاطمه نظری کهره.

وی افزود: همچنین در ایام دهه فجر کتاب‌های موسسه با تخفیف 25 درصد در فروشگاه موسسه ارائه خواهد شد و در کنار آن نویسندگان آثار مرکز نیز در ایام دهه فجر با حضور در فروشگاه از نزدیک با مخاطبانشان در ارتباط خواهند بود.

مدیر عامل موسسه فرهنگی و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه از برپایی غرفه فروش کتاب در راه‌پیمایی دهه فجر خبر داد و گفت: آثار منتشر شده ویژه جوانان از سوی مرکز و با تخفیف ویژه در ایام راهپیمایی در این غرفه‌ ارائه خواهد شد.

برگزاری مسابقه پیامکی با موضوع کتابخوانی از کتاب «دهه سرنوشت ساز» و نیز برپایی چندین نمایشگاه کتاب در ایام دهه فجر نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که رمضانی از اجرای آنها خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع آغاز اجرایی شدن طرح تدوین تاریخ شفاهی موسیقی انقلاب اسلامی در مرکز گفت: در راستای این طرح و در ایام دهه فجر 5 سرود از آثار انقلابی تولید شده در دهه فجر که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته‌اند بازنشر خواهد شد.

رمضانی در پایان از اعلام آمادگی مرکز در ارائه خدمات به کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینما و تلویزون به منظور استفاده از آرشیو مکتوب و آرشیو تاریخ شفاهی مرکز به منظور تولید آثار تلویزیونی و سینمایی خبر داد و گفت: جدای از خدمات مشاوره‌ای در این زمینه می‌توانیم برخی سوژه‌های ناب برای تولید را نیز در اختیار این دوستان قرار دهیم.