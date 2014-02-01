فدراسيون پزشكي و ورزشي كلاس آموزشي ماساژ در مشهد برگزار مي كند

رضا گلدوزيان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاري كلاس آموزشي ماساژ در مشهد خبر داد و اظهار كرد: فدراسيون پزشكي و ورزشي كشور هر سال يكي دو مرتبه اقدام به برگزاري كشوري كلاس هاي ماساژ مي كند كه اين دوره از كلاس ها به ميزباني هيئت پزشكي ورزشي مشهد برگزار خواهد شد.

وي افزود: مدرسان فدراسيون پزشكي و ورزشي در كنار سه نفراز مدرسان استان به مدت پنج روز از 26 بهمن ماه جاري در مشهد آغاز و آموزش هاي لازم را به 34 نفر از مربيان ارائه خواهند كرد.

رئيس هيئت پزشكي و ورزشي استان گفت: اغلب ثبت نام كنندگان در اين دوره آموزشي از خراسان رضوي هستند و شركت كنندگان در پايان دوره و پس از انجام آزمون در صورت قبولي گواهينامه شركت در كلاس را دريافت خواهند كرد.