مدیران صنایع گیلان نسبت به برف روبی واحدهای خود اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با توجه به شرایط جوی و پیش بینی های هواشناسی مبنی بر تداوم بارش برف در اکثر نقاط استان در زمینه برف روبی و مدیریت شرایط در واحد تولیدی خود دستورات لازم را صادر فرموده و در صورت بروز هرگونه مشکل حادی مراتب را از طریق سامانه پیام کوتاه 50002657 و شماره تلفن های 4229031 و 3229382 سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان اعلام کنند.

وی اظهارداشت: با توجه به پیگیریهای انجام گرفته و با همکاری اتحادیه های صنفی ذیربط تمهیدات لازم برای عدم بروز مشکل در عرضه کالاهای اساسی بویژه فعالیت نانوایی ها اندیشیده شده و تیم های بازرسی سازمان و اصناف بر روند عرضه کالاهای اساسی نظارت دارند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: در همین زمینه براساس اطلاع واصله اغلب نانوایی های استان در حال فعالیت بوده و شهروندان در صورت بروز هر گونه مشکل در زمینه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز موارد را از طریق سامانه 124 ستاد خبری این سازمان اعلام کنند.