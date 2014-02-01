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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۶

منتظری:

مدیران صنایع گیلان نسبت به برف روبی واحدهای خود اقدام کنند

مدیران صنایع گیلان نسبت به برف روبی واحدهای خود اقدام کنند

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت گیلان از مدیران صنایع استان خواست نسبت به برف روبی واحدهای تولیدی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با توجه به شرایط جوی و پیش بینی های هواشناسی مبنی بر تداوم بارش برف در اکثر نقاط استان در زمینه برف روبی و مدیریت شرایط در واحد تولیدی خود دستورات لازم را صادر فرموده و در صورت بروز هرگونه مشکل حادی مراتب را از طریق سامانه پیام کوتاه  50002657 و شماره تلفن های 4229031 و 3229382 سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان اعلام کنند.

وی اظهارداشت: با توجه به پیگیریهای انجام گرفته و با همکاری اتحادیه های صنفی ذیربط تمهیدات لازم برای عدم بروز مشکل در عرضه کالاهای اساسی بویژه فعالیت نانوایی ها اندیشیده شده و تیم های بازرسی سازمان و اصناف بر روند عرضه کالاهای اساسی نظارت دارند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: در همین زمینه براساس اطلاع واصله اغلب نانوایی های استان در حال فعالیت بوده و شهروندان در صورت بروز هر گونه مشکل در زمینه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز موارد را از طریق سامانه 124 ستاد خبری این سازمان اعلام کنند.

کد مطلب 2226390

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