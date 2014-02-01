12هزار و 144 مشترک طبسی از نعمت گاز بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاکدل پیش از ظهر شنبه درجمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای گازرسانی به طبس تا اخر تیرماه شش هزار و 231 مشترک این شهرستان از نعمت گاز برخوردار شده اند، اظهارکرد: از این تعداد شش هزار و 224 مشترک شهری جزء، چهار مشترک روستایی و پنج مشترک عمده بوده اند.

وی با بیان اینکه از ابتدای مرداد ماه سال جاری روند گاز رسانی به شهرستان طبس سرعت گرفته، بیان کرد: از ابتدای مرداد ماه سال جاری تاکنون پنج هزار و 764 مشترک جزء شهری و 149 مشترک روستایی از نعمت گاز برخوردار شده اند.

وی با بیان اینکه در مجموع تاکنون 12هزار و 144 مشترک از نعمت گاز بهره مند شده اند، گفت: 702 میلیارد ریال تاکنون برای گازرسانی به شهرستان طبس هزینه شده است.

وی عنوان کرد: از مجموع اعتبار هزینه شده برای گاز رسانی 612 میلیارد ریال در طبس ، 70 میلیارد ریال برای گاز رسانی به جایگاه های سی ان جی و10 میلیارد و 550 میلیون تومان برای شهرهای حومه طبس هزینه شده است.

وی با اشاره به اعتبارات گاز رسانی به روستاها نیز گفت: برای روستاهای دشتغاران و عنایتیه 9 میلیارد ریال و 10 روستای محمداباد، رحمت اباد، شیراباد؛همت آباد؛جمز؛الله آباد؛خسرواباد؛جنت آباد؛دهنوفاطمه برات و جوریز 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تعداد علمک نصب شده در طبس را هفت هزار و 276 علمک ذکر کرد و افزود: شبکه گاز طبس به 17 هزار و 850 متر شبکه فلزی و 220 متر شبکه پلی اتیلن تجهیز شده است.

پاکدل گفت: 12 میلیون و 297 هزار و 704 مترمکعب گاز تاکنون در شبکه گاز طبس مصرف شده است.

رئیس شرکت گاز طبس افزود: بیش از 95 درصد کارگازرسانی به طبس انجام شده و پیش بینی می شود حدود هفت هزار و 500 علمک دیگر نیز در طبس نصب شود.