راه روستایی" هشی" در خلخال پس از 35 سال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این روستا یکی از قدیمی ترین مناطق روستایی خلخال و در گذشته مرکز منطقه خورش رستم بوده است،این روستا فقط سه کیلومتر با مرکز بخش فاصله دارد.

سرپرست اداره راه و شهرسازی خلخال در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح راه ارتباطی این روستا به مرکز بخش طی ایام دهه فجر سال جاری خبر داد.

محمد قربانی گفت: بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی، ابنیه فنی روسازی و آسفالت راه روستایی هشی به طول سه کیلومتر افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: با افتتاح این راه روستایی سه کیلومتری با آنتن های فرعی، آرزوی دیرینه اهالی روستای هشی به تحقق خواهد پیوست.

سرپرست اداره راه و شهرسازی خلخال ادامه داد: برای بهره برداری از این راه روستایی اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال هزینه شده و در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.