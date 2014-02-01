خداحافظي منتظري از شوراي دستگاههاي نظارتي/ نوبخت رئيس شد

به گزارش خبرگزاري مهر، جلسه شوراي دستگاههاي نظارتي كشور در سازمان بازرسي كل كشور با حضور حجتالاسلام محمد جعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور، دكتر نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دكتر حسين مظفر معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي، سهيلي پور مديرعامل سازمان حسابرسي و ولي الله خبره قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و دبير شورا تشكيل شد.
در اين جلسه اعضاي شورا، با توجه به اينكه مديريت دورهاي رئيس ديوان عدالت اداري بر شورا خاتمه يافته بود، به اتفاق آراء دكتر محمدباقر نوبخت را به عنوان رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي كشور و همچنين وليالله خبره قائممقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور را به عنوان دبير شورا انتخاب كردند.
در اين جلسه مسايل مربوط به گمركات كشور، اقدامات لازم براي كاهش شكايات مردم از دستگاههاي اجرايي، پرداخت يارانهها در سال 93(موضوع مطروحه در مجلس شوراي اسلامي)، طرح سنجش سلامت نظام اداري و اقدامات دستگاههاي اجرايي درباره انجام تكاليف مقرر در قانون ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد(موضوع بند ج ماده 28 قانون مزبور) مطرح شد. همچنين مقرر شد در جلسه فوقالعاده آتي شورا، شاخصهاي سلامت نظام اداري و نحوه اندازهگيري آن مورد بحث و بررسي مجدد قرار گرفته و درباره موضوعات مربوط به تبادل اطلاعات بين دستگاههاي نظارتي كشور نيز تصميم لازم اتخاذ شود.
همچنين اعضاء شورا از زحمات حجتالاسلام منتظري رئيس دورهاي محترم شورا و نيز دبير شورا تقدير به عمل آوردند.
