خداحافظي منتظري از شوراي دستگاههاي نظارتي/ نوبخت رئيس شد

به گزارش خبرگزاري مهر، جلسه شوراي دستگاه­هاي نظارتي كشور در سازمان بازرسي كل كشور با حضور حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور، دكتر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دكتر حسين مظفر معاون نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي، سهيلي­ پور مديرعامل سازمان حسابرسي و ولي الله خبره قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و دبير شورا تشكيل شد.

در اين جلسه اعضاي شورا، با توجه به اين‌كه مديريت دوره­اي رئيس ديوان عدالت اداري بر شورا خاتمه يافته بود، به اتفاق آراء دكتر محمدباقر نوبخت را به عنوان رئيس شوراي دستگاه­هاي نظارتي كشور و همچنين ولي‌الله خبره قائم‌مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور را به عنوان دبير شورا انتخاب كردند.

در اين جلسه مسايل مربوط به گمركات كشور، اقدامات لازم براي كاهش شكايات مردم از دستگاه­هاي اجرايي، پرداخت يارانه­ها در سال 93(موضوع مطروحه در مجلس شوراي اسلامي)، طرح سنجش سلامت نظام اداري و اقدامات دستگاه­هاي اجرايي درباره انجام تكاليف مقرر در قانون ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد(موضوع بند ج ماده 28 قانون مزبور) مطرح شد. همچنين مقرر شد در جلسه فوق­العاده آتي شورا، شاخص­هاي سلامت نظام اداري و نحوه اندازه­گيري آن مورد بحث و بررسي مجدد قرار گرفته و درباره موضوعات مربوط به تبادل اطلاعات بين دستگاه­هاي نظارتي كشور نيز تصميم لازم اتخاذ شود.

همچنين اعضاء شورا از زحمات حجت­الاسلام منتظري رئيس دوره­اي محترم شورا و نيز دبير شورا تقدير به عمل آوردند.