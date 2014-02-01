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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

میر خبر داد:

سه کارگاه آموزشی در حاشیه همایش ملی سیره علوی در خرم آباد برگزار می شود

سه کارگاه آموزشی در حاشیه همایش ملی سیره علوی در خرم آباد برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر همایش ملی سیره علوی از برگزاری سه کارگاه آموزشی در حاشیه برگزاری این همایش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی میر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حاشیه برگزاری همایش ملی سیره علوی در خرم آباد سه کار گاه آموزشی نیز برگزار می شود.

وی بیان داشت: همزمان با برگزاری این همایش سه کارگاه آموزشی با عناوین مهدویت، اخلاق کارگزاران و آشنایی با ادیان نوظهور نیز برگزار می شود.

دبیر همایش ملی سیره علوی با بیان اینکه این همایش با رویکرد سیاسی و اقتصادی در اسفند ماه سالجاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار می شود گفت: تا کنون 50 مقاله در چهارچوب محورهای چهارگانه همایش به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

میر محورهای این همایش را مبانی و اصول، آسیب شناسی، راهبردهای اجتماعی و ارائه الگو ها عنوان کرد و گفت: تا کنون هشت جلسه در راستای بررسی مقالات دریافتی تشکیل شده و کمیته اجرائی همایش نیز فعالیت های خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال مقالات تا پانزدهم بهمن ماه امسال ادامه دارد گفت: پیش بینی می شود که تعداد مقالات دریافتی تا پایان این مهلت به 100 مقاله برسد.
دبیر همایش ملی سیره علوی یادآور شد: همایش ملی سیره علوی  پنجم اسفند ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار می شود.

کد مطلب 2226402

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