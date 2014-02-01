سه کارگاه آموزشی در حاشیه همایش ملی سیره علوی در خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی میر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حاشیه برگزاری همایش ملی سیره علوی در خرم آباد سه کار گاه آموزشی نیز برگزار می شود.

وی بیان داشت: همزمان با برگزاری این همایش سه کارگاه آموزشی با عناوین مهدویت، اخلاق کارگزاران و آشنایی با ادیان نوظهور نیز برگزار می شود.

دبیر همایش ملی سیره علوی با بیان اینکه این همایش با رویکرد سیاسی و اقتصادی در اسفند ماه سالجاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار می شود گفت: تا کنون 50 مقاله در چهارچوب محورهای چهارگانه همایش به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

میر محورهای این همایش را مبانی و اصول، آسیب شناسی، راهبردهای اجتماعی و ارائه الگو ها عنوان کرد و گفت: تا کنون هشت جلسه در راستای بررسی مقالات دریافتی تشکیل شده و کمیته اجرائی همایش نیز فعالیت های خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال مقالات تا پانزدهم بهمن ماه امسال ادامه دارد گفت: پیش بینی می شود که تعداد مقالات دریافتی تا پایان این مهلت به 100 مقاله برسد.

دبیر همایش ملی سیره علوی یادآور شد: همایش ملی سیره علوی پنجم اسفند ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار می شود.