خیر قشمی یک دستگاه آمبولانس به درمانگاه بندرلافت اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم دریانورد درگهانی لنج‌ساز بندرلافتی طی اقدامی خداپسندانه با خرید یک دستگاه آمبولانس مجهز و اهدا آن به درمانگاه بندرلافت، مشکل مردم بندرلافت را از نبود آمبولانس مرتفع ساخت.

وی با اشاره به مشکلات مردم بندرلافت از نبود آمبولانس گفت: پیش از این مردم در انتقال بیماران خود به درمانگاه و مراکز پزشکی با مشکل مواجه بودند.

دریانورد با بیان اینکه قبلا آمبولانسی از مرکز قشم به صورت موقت در اختیار درمانگاه قرار گرفته بود گفت: آمبولانس مرکز قشم علی‌رغم مشکلات فنی و مکانیکی تا اندازه‌ای جوابگوی مشکلات بود اما به دلیل نیاز مرکز قشم، آن آمبولانس به مرکز قشم بازگردانده شد.

وی با اشاره به پیشنهاد امام‌جمعه اهل‌سنت بندرلافت در خرید آمبولانس گفت: با پیشنهاد امام‌جمعه بندرلافت و مشاهده عینی مشکلات و احتیاج مبرم مردم، یک دستگاه آمبولانس را خریده و به قشم و بندرلافت انتقال دادم.

این خیر قشمی در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از خیرین سرمایه خود در محدود به ساخت مسجد و مدرسه کرده‌اند و شما یک دستگاه آمبولانس خریده‌اید، گفت: باید به این توجه شود که کدام مشکل مردم در اولویت است و بنده احساس کردم در شرایط فعلی دغدغه مردم نبود آمبولانس ات و من برای مردم بندرلافت ارزش و احترام خاصی قائلم.

وی با بیان اینکه بندرلافت چهار هزار نفر جمعیت دارد، به هزینه خرید و انتقال آمبولانس اشاره و تشریح کرد: آمبولانس را به مبلغ 133 میلیون تومان خریدم و هزینه گمرکی آن 3 میلیون و 580 هزار تومان شد.

این لنج‌ساز بندرلافتی در پاسخ به این سوال که با توجه به عمل خداپسندانه خود چه انتظاری از مسئولین دارید تصریح کرد: این آمبولانس اول مال خدا و بعد مال مردم است و از مسئولین انتظاری ندارم چرا که کار من برای مردم بود.

سید احمد پوازی امام‌جمعه اهل‌سنت بندرلافت در گفت‌وگو با روابط عمومی دفتر امور اهل‌سنت با بیان اینکه بیش از 3 ماه از اقدام خیرانه آقای دریانورد می‌گذرد اما هیچ‌یک از مسئولین از ایشان تقدیر و تشکر نکردند، گفت: اولین شخص و تنها مسئولی که از خیربندرلافتی تقدیر به عمل آورد حجت‌الاسلام مریدی قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت هرمزگان بوده است.

وی ضمن انتقاد از عدم توجه مسئولین به حرکت خداپسندانه خیر بندرلافتی تصریح کرد: دفتر امور اهل‌سنت هرمزگان به پاس اقدام خداپسندانه آقای دریانورد، یک سفر حج عمره مفرده را برای ایشان و همسرشان در نظر گرفت.