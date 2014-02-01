مردم براي كاهش تلفات جاده اي همكاري كنند

به گزارش خبرنگار مهر، حميد رضا شهركي ثانوي ظهر شنبه در مراسم افتتاحيه دفتر نمايندگي جمعيت ايمني راهها در پايانه مسافربري معراج مشهد اظهار كرد: امكانات و ظرفيت هاي دولت براي ايجاد ايمني در راهها محدود است.

وي بيان كرد: هر سال بودجه اي براي ايمني راهها و جاده ها تصويب مي شود و در اين زمينه تقاضاها بالا اما امكانات و منابع انساني و مالي محدود است و اين ضرورت وجود دارد تا از ظرفيت هاي بخش خصوص ي در اين زمينه استفاده شود.

وي با بيان اينكه دفتر اين نمايندگي در سه استان خراسان رضوي،شمالي و جنوبي فعال خواهد شد گفت: از سال 79 تا سال 83 قریب به 900 نفر تلفات جاده‌ای داشتیم که اگر این افزایش ادامه مي داشت حداقل 4 هزار و 219 نفر در استان تلفات جاني داشتيم.

خودروهای سواری عامل بیش از 50 درصد فوتی‌های جاده‌ای هستند

شهركي ثانوي با بيان اينكه در سال‌های 90 و 91 شاهد کاهش تلفات در استان بوديم گفت: خودروهای سواری عامل بیش از 50 درصد فوتی‌های جاده‌ای هستند.

مدير كل پايانه هاي مسافربري خراسان ادامه داد: 29.4 درصد نیز متعلق به موتورسوارها و و 12 درصد عابران پياده است که این آمار نشان دهنده وجود مشکل در این بخش است.

وی گفت: از کاهش 2.5 درصدی تلفات جاده‌ای طی 10 ماه گذشته در خراسان رضوی و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این آمار باید به پنج درصد برسد.

فرهنگ‌سازی و کمک مردم به مسئولان برای کاهش تلفات جاده‌ای

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان رضوی بر ضرورت فرهنگ‌سازی و کمک مردم به مسئولان برای کاهش تلفات جاده‌ای تاكيد كرد.

همچنين رئيس جمعيت طرفداران ايمني راهها، رضا شریعتی کوهبنانی با بيان اينكه بیشترین کشته‌های ما در تصادفات جوانان بین 15 تا 29 سال هستند افزود: 70 درصد عامل تلفات ناشی از تصادفات در کشور، عامل انسانی است.

هزینه تلفات و تصادفات در کشور ما بیش از 50 هزار میلیارد تومان

وي با ابراز تاسف از اينكه ايران در بین 180 کشور جهان در رتبه 177 تلفات جاده‌ای قرار دارد گفت: هزینه تلفات و تصادفات در کشور ما بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده كه خوب نيست.

همچنين مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان جنوبی ، ابراهیم نصری در اين مراسم گفت: 100 درصد عامل تلفات و مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات، عامل انسانی است و اینکه می‌گویند فقط 70 درصد مربوط به انسان است، جای بحث دارد.

نصری با بيان اينكه عامل انسانی درايران بايد به اين توجه كند كه جاده برای سرعت بالا مناسب نیست افزود: نوساري حمل و نقل عمومي ميز به عنوان يك عامل تاثير گذار در تصادفات نيازمند ايجاد رقابت در توليدات داخلي است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان جنوبی همچنين با بيان اينكه در خراسان جنوبی دلیل 61 درصد تصادفات، عامل وسایل نقلیه عمومی است افزود: در دنیا وسیله نقلیه عمومی پس از 10 سال از رده خارج می‌شوند اما هنوز مینی‌بوس هاي 25 ساله مسافر جابه‌جا می‌کنند.

نصری درخواست كرد تا بخش خصوصی اجازه فعالیت و رقابت در حوزه حمل و نقل عمومی را دركشور داشته باشد.