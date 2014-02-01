23 پرونده تخلفاتی حوزه آرد و نان لرستان به تعزیرات حکومتی ارسال شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یک هفته گذشته 23 پرونده تخلفاتی حوزه آرد و نان لرستان به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی با اشاره به کل بازرسی های صورت گرفته از سطح واحدهای عرضه آرد و نان در لرستان عنوان کرد: در این مدت بیش از 217 مورد بازرسی از سطح این واحدهای صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: در نهایت 23 پرونده تخلفاتی حوزه آرد و نان استان به دلیل کمک فروشی، عدم رعایت بهداشت و تعطیلی خود سرانه به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

بیرانوند با اشاره به ارزش ریالی پرونده های تخلفاتی تشکیل شده در این زمینه تصریح کرد: در مجموع این واحدهای متخلف 23 میلیون و 540 هزار ریال جریمه شدند.

وی همچنین تعداد گزارش های مردمی بررسی شده در این حوزه را 18 مورد عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه این بازرسی ها از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و بازرسان شرکت غله استان صورت گرفته است ادامه داد: در مجموع شش گشت مشترک کار بازرسی از سطح این واحدهای عرضه آرد و نان را بر عهده داشته اند.