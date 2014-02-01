وجود ولی فقیه استمراردهنده حرکت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی ظهر شنبه همزمان با اولین روز از سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در جمع مسئولین اظهار کرد: باید به این انقلاب افتخارکنیم و سجد شکر به جا آوریم که توانسته ایم این انقلاب را با رنگ و عطر اسلامی نکگه داشته و آن را در برابر همه تعرضات سهمگین و خشن دشمن آشکار و نهان نگهداری کرده و هروز به شکوه و عظمت آن بیافزاییم.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ کمترین انقلابی اس که بیش از سه دهه بتواند ایستادگی کند؛ تصریح کرد: در انقلاب شکوهمند ایران ما توفیقی است که خداوند به ما عطا کرده و امیدواریم بتوانیم تا ظهورولی عصر این این انقلاب را به صاحب اصلی آن بسپاریم.

یعقوبی با تشکر از مسئولین که طی یکسال گذشته علی رغم مشکلات بودجه ای و اقتصادی اداره جامعه و کشور را به خوبی انجام دهند افزود: امیدواریم با تدابیر و تلاش دولتمردان و رئیس جمهور تحولات اقتصادی خوبی در جامعه شاهد باشیم و از فشارهای اقتصادی که به مردم رسیده کاسته شود.

وی با بیان اینکه انقلاب ما به خاطر اینکه از درون ملت جوشید به نام فجر و انقلاب می شناسند افزود: امام راحل و آن مربی بزرگ توانست ملت را متحول کرده و جامعه ایران نیز در سایه رمایشات و تدبیر امام یک تحول عظیم و متمرکز انجام دهند و پیروزی انقلاب اسلامی ایران را رقم زنند.

امام جمعه کاشمر با تاکید براینکه در انقلاب ما از کودک تا افراد مسن تحت تإثیر قرار گرفته و کمک می کردند گفت: این تحول علیرغم اینکه در مرکز کشور و شهرهای بزرگ و کوچک بود این تحول به روستاهای دوردست هم سرایت کرده بود و مردم برای پیروزی انقلاب تلاش می کردند.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه چون این انقلاب از درون حرکت کرد به همین خاطر دائمی است و نباید تصورکنیم یک حرکت بوده و به اتمام رسیده است؛ اظهارداشت: یک جامعه آرمان خواه و عدالت خواه جهانی جامعه ای است که هرروز نیاز به تحول دارد.

وی جوشش و استمرار این انقلاب از نسلی به نسل دیگر را بخاطر وجود ولی فقیه عنوان کرد و گفت: سخنرانی ها و خطبه های ولی فقیه در هفته ها با مسائل معنوی، مسائل جهانی و تحولات درونی و بیرونی موجب شده جامعه از نظر سیاسی به روز شود.

وی با تاکید براینکه در دنیا هیچ رئیس جمهور و رهبری به اندازه امام و ولی فقیه ما صحبت نکرده است؛ تصریح کرد: وظیفه رهبری استمرار و جوش و خروش و تحول انقلاب است.

وی با بیان اینکه در این دنیای پر پیچ و خم سیاست خارجی اگر رهبری نبود معلوم نبود به سر انقلاب ما چه بیاید افزود: آگاهی و سخنرانی های به موقع انقلاب را از آلودگی حفظ کرده و این انقالب همچون موجود زنده توانسته همیشه پاکیزه باشد.

یعقوبی با بیان اینکه دشکن در تلاش بوده و هست تا در درون انقلاب دودستگی و تفرقه ایجاد کند که باید همه حواسمان به مسائل پیرامون باشد گفت: تاوقتی همه ما به وحدت و رهبری توجه خاصی داشته باشیم دشمنان شکست خورده خواهند ماند.