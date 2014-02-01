افتتاح طرحهای حوزه منابع طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد برای 2700 نفر اشتغال ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهانآرا بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دهه فجر امسال 11 پروژه در حوزه حفاظت خاک و آبخیزداری، گیاهان دارویی، بذرپاشی و غنیکاری افتتاح و بهرهبرداری خواهند شد.
وی بیان داشت: برای افتتاح و بهرهبرداری این طرحها چهار هزار و 400 میلیون ریال هزینه شده است.
جهان آرا با بیان اینکه بیش از 20 درصد جنگلهای زاگرس در این استان قرار دارند، اظهار داشت: دستگاهها باید برای اجرای طرحهای خود که به صورت مستقیم با اراضی ملی و جنگلها و مراتع سر و کار دارند، با منابع طبیعی هماهنگی داشته باشند.
وی حفاظت از عرصههای طبیعی و در معرض خطر استان را اولویت کاری ادارات منابع طبیعی استان عنوان کرد و گفت: احیای عرصههای تخریب شده به صورت مداوم در برنامه کاری این نهاد قرار دارد.
جهان آرا با اشاره به نزدیک شدن به فصل بهار و برداشت بی رویه گیاهان در استان تاکید کرد: برخی از این گیاهان در خطر انقراض قرار دارند و متاسفانه در فصل بهار برداشت بی رویه این گیاهان ادامه داشته و این گیاهان را به انقراض نزدیک می کند.
وی افزود: مردم باید توجه بیشتری به منابع طبیعی خود داشته باشند و همواره در نگهداری و صیانت از این نعمات خدادادی تلاش کنند.
