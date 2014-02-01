دهه مبارک فجر فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ ناب انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری آئین دهه فجر در محل امام زاده یحیی (ع) سمنان در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: ایام الله دهه فجر فرصت مناسبی برای انعکاس و اطلاع رسانی از فعالیت ها و خدمات دستگاه های اجرایی است.

وی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر بعنوان مهمترین رویداد تاریخی ایران اسلامی از کلیه مدیران، فرمانداران و شهرداران استان خواست در این ایام مبارک فعالیت ها و اقدامات مهم و شاخص را انعکاس دهند.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: روابط عمومی های دستگاه های اجرایی در دهه فجر با همکاری و مساعدت مطبوعات و رسانه های گروهی نسبت به اطلاع رسانی از فعالیت ها و خدمات به صورت مناسب اقدام کنند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان نیز در این گفتگو با اشاره به اینکه استاندار سمنان به اتفاق معاونان خود در دهه فجر به شهرها و بخشهای استان سفر خواهد داشت، گفت: این امر در راستای بررسی مسائل و مشکلات اقشار مختلف مردم در اقصی نقاط استان انجام خواهد پذیرفت.

ایرج کارخایی، خاطرنشان کرد: در این سفرها در گلزار شهدا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام خواهد شد و با خانواده شهدا و جانبازان و محرومان دیدار و سرکشی می شود.

وی افزود: همچنین افتتاح همزمان پروژه های عمرانی در سطح شهرستانها، بازدید و افتتاح تعدادی پروژه و طرح های شاخص در این سفرها انجام می پذیرد.

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان همچنین به اولین سفر محمد وکیلی به شهرستانهای استان اشاره داشت و افزود: استاندار فردا به شهرستان مهدیشهر خواهد رفت و از خشت گلی استاد دانایی فرد رونمایی می کند.

کارخایی، بهره برداری از مجتمع فرهنگ دیجیتال مهدیشهر، حضور در گلزار شهدا، بازدید از مدرسه مسکن مهر، افتتاح شعبه بانک سپه، افتتاح پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی سرآور – ده صوفیان، افتتاح پروژه برق رسانی به مسکن مهر و افتتاح واحد گلخانه ای و دیدار با خانواده شهید و جانباز از دیگر برنامه های این سفر خواهد بود.