604 کیلومتر از راه روستایی بابل آسفالت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، زمان اکبرپور بعد از ظهر شنبه در نشست مسئولان راه و شهرسازی، شمار پروژه های افتتاحی این دستگاه در دهه فجر را 9 طرح اعلام کرد و گفت: این پروژه های شامل آسفالت راه روستایی، آسفالت راه محوطه گلزار شهدا، تکمیل و ... است.

وی اظهار داشت: همچنین مسکن مهر ولایت شهرستان نیز با 180 واحد و بیش از 84 میلیارد ریال اعتبار در این هفته بهره برداری می شود.

به گفته اکبرپور، درمامگاه، سالن ورزشی، مسجد، مهد کودک و ... نیز از دیگر طرح هاست.

رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان قائمشهر با اشاره به روكش آسفالت در محور ارتباطي قائمشهر _ جويبار گفت: عملایت تعریض و چهارخطه شدن این مسیر نیز در دست اجراست.

محمد خنازی بیان داشت: برای روکش آسفات محور قائمشهر - جویبار به طول 19.5 کیلومتر بیش از دو میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.