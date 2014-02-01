۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

اکبرپور:

604 کیلومتر از راه روستایی بابل آسفالت شده است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس راه و شهرسازی بابل گفت: 13 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های عمرانی راه و شهرسازی در ایام دهه فجر هزینه شده و تاکنون 604 کیلومتر از راه روستایی شهرستان آسفالت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان اکبرپور بعد از ظهر شنبه در نشست مسئولان راه و شهرسازی، شمار پروژه های افتتاحی این دستگاه در دهه فجر را 9 طرح اعلام کرد و گفت:  این پروژه های شامل آسفالت راه روستایی، آسفالت راه محوطه گلزار شهدا، تکمیل و ... است.

وی اظهار داشت: همچنین مسکن مهر ولایت شهرستان نیز با 180 واحد و بیش از 84 میلیارد ریال اعتبار در این هفته بهره برداری می شود.

به گفته اکبرپور، درمامگاه، سالن ورزشی، مسجد، مهد کودک و ... نیز از دیگر طرح هاست.

رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان قائمشهر با اشاره به روكش آسفالت در محور ارتباطي قائمشهر _ جويبار گفت: عملایت تعریض و چهارخطه شدن این مسیر نیز در دست اجراست.

محمد خنازی بیان داشت: برای روکش آسفات محور قائمشهر - جویبار به طول 19.5 کیلومتر بیش از دو میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.با اعتباري بالغ بر 2700 ميليون ريال خبر داد.

